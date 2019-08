Ruskovu obhajobu platí Haščák, písal Kočner v Threeme

Haščák neodpovedal, či platí Ruskovho advokáta.

20. aug 2019 o 18:23 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Obhajcu bývalého riaditeľa televízie Markíza Pavla Ruska platí šéf finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák - naznačuje komunikácia medzi obžalovaným podnikateľom Marianom Kočnerom a jeho volavkou Alenou Zsuzsovou. Informáciu priniesol denník N.

Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy svojej bývalej spoločníčky v Markíze Sylvie Volzovej a z falšovania zmeniek televízie.

Pre Haščáka a Kočnera by mohol byť Rusko dôležitý, aby proti nim nesvedčil v prípadoch, ktoré sa ich týkajú.

Haščák by mohol mať záujem, aby Rusko nesvedčil proti nemu v kauze Gorila. Rusko bol podľa údajného spisu SIS jedným z ministrov druhej vlády Mikuláša Dzurindu z SDKÚ, ktorých Haščák korumpoval.

Kočnerovi zase môže záležať na tom, aby potvrdil jeho verziu v kauze zmenky.

Haščák neodpovedal na otázku, či platí Ruskovi obhajcu.

Kočner: Haščák mi ďakoval

Bývalého šéfa Markízy polícia zadržala 23. októbra 2017.

V sobotu 28. októbra Kočner Zsuzsovej napísal, že s Haščákom už prebral Ruskov prípad.

"Pôjde domov. Čoskoro. Dnes poslúcha. A vieš kto to všetko zaplatí? Právnika, čapice, sudcov, prokurátora? Aby bol Pali ticho… No daj. Ja nie :) S Haščákom som to včera preberal v lietadle. Strašne som ho vystrašil. Ďakoval za moju predvídavosť, že som tam dal právnika…" napísal Kočner svojej volavke.

Výrazom čapice označoval Kočner policajtov.

Haščák na obhajobu neodpovedal

Šéf Penty na otázku, či letel s Kočnerom v lietadle, či preberali Ruskov prípad a či mu platí obhajcu, neodpovedal. Odkázal na svoj marcový rozhovor, ktorý poskytol portálu aktuality.sk.

Haščák len priznal, že sa s Kočnerom zrejme počas jesene 2017 rozprával o vyšetrovaní Pavla Ruska v kauze objednávky vraždy Volzovej.

Ruskov právnik Para odmietol, že by ho platil Haščák. "Pán Haščák sa nikdy žiadnym spôsobom nepodieľal na financovaní obhajoby a nemal na to ani dôvod. Ja osobne pána Haščáka nepoznám a nikdy som sa s ním nestretol,” tvrdí.