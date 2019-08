Gašparov profil má znaky profesionálnej kampane, pripomína Blahu a Smer

Bývalý policajný šéf porušil pravidlá facebooku o reklame.

20. aug 2019 o 19:04 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Aj keď sa Tibor Gašpar na facebooku snaží prezentovať ako nezávislý odborník na bezpečnosť, ktorý sa vo voľnom čase venuje čerstvo narodenej vnučke, jeho príspevky nesú znaky modernej agresívnej politickej kampane.

Bývalý policajný prezident, ktorý nevylučuje vstup do politiky, má niekoľkých administrátorov svojho profilu, obchádza pravidlá facebooku o politickej reklame a maže kritické príspevky od ľudí, ktorí mu pripomínajú, že je spoluzodpovedný za kauzy polície, ktoré súvisia s obžalovaným podnikateľom Marianom Kočnerom.

Už niekoľko dní na to upozorňuje portál o informačnej bezpečnosti infosecurity.sk, ktorý nedávno založil bývalý vojnový fotograf a bezpečnostný analytik Victor Breiner.

Viacerí analytici si všimli, že Gašpar prevzal marketingové prvky Smeru vrátane spôsobu, akým vystupuje jeho poslanec Ľuboš Blaha. O Blahovom mazaní komentárov a blokovaní účtov kolujú na internete vtipy a vyšla aj kniha komentárov, ktoré Blaha či jeho administrátori zmazali.

"Tibor Gašpar oslovuje približne rovnaké publikum ako Ľuboš Blaha, ktorý Gašpara aj nedávno verejne podporil," hovorí Breiner.

Gašpar sľúbil, že na otázky SME o svojom profile v pondelok odpovie, no do uzávierky to neurobil. V polovici augusta tvrdil, že nerobí kampaň.

"Vstup do politiky nevylučujem, no nie je mojou prioritou. Nerokoval som o ňom so žiadnou stranou ani s konkrétnym politikom. Žiadna strana mi kampaň neplatí, keďže v žiadnej kampani nie som," napísal v polovici augusta Gašpar.

Smer na otázky nereagoval.

Profesionálny účet

Profil Tibora Gašpara vznikol v máji a podľa facebooku ho spravujú traja ľudia. Za ten čas získal asi štyritisíc fanúšikov.

Facebook si pamätá, akú reklamu si Tibor Gašpar zaplatil bez zverejnenia zadávateľa. (zdroj: reprofoto: Facebook)

Pomáhali mu v tom aj platené príspevky, v ktorých napríklad kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú či opozičné strany.

Pri platených príspevkoch, ktoré súvisia so spoločenskými záležitosťami, s voľbami alebo politikou, musí administrátor profilu zverejniť, kto za reklamu zaplatil. Gašpar to nerobí a facebook mu zastavil už dva zo štyroch zaplatených príspevkov.