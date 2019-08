Dobré ráno: Smer sabotuje reformu nemocníc, ktorú sám sľúbil

Ide o najväčšiu reformu ostatných rokov.

20. aug 2019 o 23:20 Ján Krempaský, Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/668688833&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská najprv hrozila demisiou, teraz je už miernejšia. V spore ide o reformu nemocníc, ktorú chce Smer dať do parlamentu ešte pred voľbami ako ústavný zákon.

Ministerka minulý týždeň Robertovi Ficovi odkázala, že reformu predloží ako obyčajný zákon. Smer preto tvrdí, že vlastnú reformu, ktorú sľubovali, nepodporí.

O čo presne v tomto spore ide? Prečo záleží na tom, či je to ústavný alebo obyčajný zákon? A chystá sa ministerka utiecť z vlády ešte pred voľbami, aby mohla vstúpiť do strany Tomáša Druckera?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa pýta redaktora domáceho spravodajstva Jána Krempaského.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Najnovší prieskum agentúry Focus ukazuje, že Smer-SD by stále vyhral parlamentné voľby. Volilo by ho viac ako 20 percent opýtaných. Na druhom mieste je koalícia PS/SPOLU s takmer 15-timi percentami, potom ĽSNS s 11 a pol percentami. Nasleduje SaS s asi ôsmimi percentami, KDH s takmer sedem a pol, SNS so siedmimi, a Sme rodina so šesť a pol percentami. Na chvoste sú OĽaNO so šiestimi a Za ľudí s päť a pol prcentami. Koaličný Most-Híd by bol mimo parlamentu s takmer 4 a pol percentami.

Strana Smer odmieta obvinenia, ze sa po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej uchádzala o podporu strany Mariána Kotlebu. Pod vyhlásenie sa podpísali Robert Fico aj Peter Pellegrini. Narážajú tak na komunikáciu Mariana Kočnera z aplikácie Threema, kde sa písalo v čase vládnej krízy, že koalícia by mohla mať podporu ĽSNS a vláda nepadne.

Vedci opísali novú príčinu Alzheimerovej choroby. Objav môže pomôcť pri výrobe lieku. Hlavnou príčinou má byť hromadenie látok v lyzozómoch, teda v malých útvaroch v bunke, ktoré slúžia ako jej tráviaci aparát.

Tento týždeň sa začne exekúcia voči obchodnému reťazcu Billa. Potraviny nezaplatili miliónovú pokutu, ktorú im udelila štátna veterinárna a potravinová správa. Pokuty vo výške milión eur dostali v posledných piatich rokoch nielen Billa, ale aj Tesco, Kaufland, Coop Jednota a Carrefour. Štát vymohol zatiaľ len jednu, ostatné sú na súde.

Rusko nebude informovať o radiácii pri výbuchu ich testovacej rakety. Výbuch zabil piatich vedcov. Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok, ktorá sídli vo Viedni, uviedla, že dve ruské stanice, ktoré monitorujú radiáciu, boli dni po nehode odpojené od internetu a zakrátko sa k nim pridali ďalšie dve.

Odporúčanie

Ak hľadáte oddychovejší podcast bez spravodajských informácií, Armchair expert Daxa Sheperda môže byť odpoveďou. Známy herec a komik si volá zaujímavých hostí, hercov, umelcov, ale aj vedcov, a rozoberá s nimi jednoducho život.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.