Vláda s pripomienkami schválila zákon, ktorého súčasťou bola aj Kalavskej reforma nemocníc

Či v rámci pripomienok vypadla aj reforma nemocníc, nie je zatiaľ jasné.

21. aug 2019 o 14:32 (aktualizované 21. aug 2019 o 14:54) Ján Krempaský

Správu budeme aktualizovať.

BRATISLAVA. Vláda na svojom stredajšom zasadnutí v Bratislave schválila zákon, ktorého súčasťou je aj reforma nemocníc, známa ako stratifikácia.

Súvisiaci článok V Kalavskej rukách je aj jej funkcia, tvrdí Fico Čítajte

Materiál, ktorý predložila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru), však schválila s pripomienkami.

O aké pripomienky ide, zatiaľ nie je jasné, ani to, či v rámci pripomienok vypadla aj reforma.

Ak by kabinet Petra Pellegriniho (Smer) odobril, hoci s pripomienkami, stratifikáciu nemocníc napriek tomu, že Kalavská predložila na rokovanie vlády len obyčajný, nie ústavný návrh zákona, ktorý chcel šéf Smeru Robert Fico, bola by to "vzbura" smeráckych ministrov proti svojmu šéfovi.

Ministri nevypočuli Fica

Bolo by to o to prekvapivejšie, že Smer má vo vláde väčšinu, deviatich z pätnástich ministrov, vrátane premiéra. Zdá sa, že ministri za Smer úplne nevypočuli želanie Fica, aby zákon neprešiel.

Šéf Smeru sa už vyjadril, že ak sa po schválení na vláde zákon dostane do parlamentu, Smer ho nepodporí.

Nemá tak veľkú šancu na to, aby prešiel.

O čom má byť stratifikácia nemocníc

Zmyslom stratifikácie je to, aby každá z nemocníc robila to, v čom je dobrá a dosahuje aspoň minimálny počet výkonov.

Nemocničné oddelenia, ktoré nesplnia požiadavku na minimálny počet výkonov, zatvoria.

Niektoré nemocnice by sa tak mohli zmeniť napríklad na doliečovacie ústavy a už nebudú fungovať ako doteraz.

Reforma nemocníc je naplánovaná nasledovných 11 rokov, do roku 2030.