Kam sa vybrať na raňajky v Bratislave?

Čo raňajkuje Američanka a čo Slovák. Aj na to odpovie anglický podcast Spectacular Slovakia.

24. aug 2019 o 6:20 Peter Dlhopolec

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/668953508&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true



Tento týždeň sa v anglickom podcaste Spectacular Slovakia pozrieme na raňajky, údajne najdôležitejšie jedlo dňa.

Čo raňajkujú v Amerike a líšia sa vôbec americké raňajky od tých slovenských?

Pozrieme sa do niekoľkých zaujímavých bratislavských reštaurácií a kaviarní, ktoré servírujú raňajky. Čo ponúkajú? Je personal milý? Povieme vám o nich takmer všetko.

Nezáleží na tom, o koľkej si túto epizódu zapnete. Dôležité je, aby ste sa s nami výživne naraňajkovali.

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.