Kalavská po prehre na vláde: Nevzdám sa dva centimetre pred cieľom

Ministerka zostáva vo funkcii, aj keď vláda neschválila reformu nemocníc.

21. aug 2019 o 20:46 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Postavila sa šéfovi Smeru Robertovi Ficovi, ktorého strana ju nominovala za ministerku zdravotníctva. A prehrala.

Na stredajšie rokovanie vlády predložila Andrea Kalavská konkrétny návrh reformy nemocníc, a nie všeobecný ústavný, aký chcel Fico.

Napriek tomu, že ju pri príprave jej podoby zákona celé mesiace podporoval premiér a podpredseda Smeru Peter Pellegrini, nakoniec sa stiahol a vláda neschválila Kalavskej verziu reformy nemocníc. Vyhovel tak Ficovi.

Reforma, o ktorú sa ministerka so šéfom Smeru sporí, spočíva v tom, že v nasledujúcich jedenástich rokoch by sa nemocnice na Slovensku mali zmeniť tak, aby každá z nich robila len to, čo vie a v čom dosahuje aspoň minimálny počet výkonov.

Nemocničné oddelenia, ktoré minimum výkonov nebudú spĺňať, by sa mali zatvoriť. V niektorých regiónoch by sa preto súčasné nemocnice mohli zmeniť len na doliečovacie ústavy alebo by už nefungovali ako plnohodnotné zdravotnícke zariadenia.

Sedem mesiacov pred voľbami sa však Robert Fico takýto zákon bojí prijať.

"Čo nás považujete za úplných debilov?" vyjadril pred stredajším rokovaním vlády svoj postoj, prečo nechce schvaľovať zákon, ktorý by mohol viesť k zatváraniu nemocníc.

Ministerke preto navrhoval, aby predložila ústavný zákon, za ktorý by musela hlasovať aj opozícia a ktorý by bol len súborom všeobecných zásad o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Kalavská to odmietla.