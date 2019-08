Vláda schválila zákon o dlhodobej starostlivosti za tridsať miliónov

Investícia má podľa ministerky zdravotníctva priniesť lacnejšiu starostlivosť o pacientov.

21. aug 2019 o 18:15 TASR

BRATISLAVA. Vláda schválila zákon o dlhodobej starostlivosti. Podľa ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nom. Smeru) po rokovaniach s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer) a ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer) bude na tento účel vyčlenených 30 miliónov eur.

Uviedla to v stredu po rokovaní vlády.

Súvisiaci článok Ministerstvo zdravotníctva chce posilniť sieť hospicov Čítajte

"Myslím si, že je to veľká investícia do tejto novely, ale postupom času bude určite prinášať šetrenie. Keď si povieme, že v rámci následnej starostlivosti ide o to, aby pacient mohol ísť čím skôr z nemocnice do domáceho prostredia, kde ho bude ošetrovať sestra alebo mobilný hospicový tím, de facto o pár rokov tu bude šetrenie, pretože pacient v nemocničnom prostredí je oveľa drahší ako v domácom prostredí," komentovala.

Kalavská chce lôžka získať tak, že sa zvýšia počty kamenných hospicov a počet paliatívnych lôžok, na ktoré budú alokované peniaze.

Zákon o dlhodobej starostlivosti má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2020.