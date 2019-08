Dobré ráno: Pellegrini s Ficom si posielajú odkazy cez tlačovky

Pellegrini opäť odpovedal na otázky o Druckerovej strane.

21. aug 2019 o 23:02 Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/669149978&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Za slušné Slovensko ohlásilo ďalší protest, premiér Peter Pellegrini zatiaľ neodchádza zo Smeru.

Predseda Smeru Robert Fico pripustil, že nebude na čele kandidátky Smeru a vláda schválila zákon o reforme nemocníc, lenže z nej vyňala reformu nemocníc.

Čo sa deje v Smere, vo vláde a ako sa pomaly kryštalizujú pred februárovými voľbami sily?

V Dobrom ráne Zuzane Kovačič Hanzelovej odpovedá politológ z Univerzity Komenského Pavol Baboš.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Smer navrhne automatické zvyšovanie minimálnej mzdy. Ak zákon prejde, mal by platiť od januára a po prvý raz by sa týkal miezd pre rok 2012. Automaticky by sa zvyšovala na úroveň 60 percent priemernej mzdy.

Do škôlok sa dostanú len zaočkované deti. Návrh ministerstva zdravotníctva dnes schválila vláda. Neočkované deti sú rizikom najmä pre deti, ktoré nemôžu lekári očkovať pre ich zdravotný stav alebo zlú imunitu.

Do voľby predsedu Najvyššieho súdu sa prihlásili štyria kandidáti. Štefan Harabin, Jana Bajánková, Ivetta Macejková a Soňa Mesiarkinová. Voľba bude 9. septembra, predsedu Najvyššieho súdu volí súdna rada.

NAKA zasahovala atómovej elektrárni v Mochovciach. Razia by sa mala týkať dodávateľa dostavby nových blokov, konkrétne talianskej spoločnosti Solesi. Akcia sa podľa polície netýka Slovenských elektrární, ale obchodného sporu medzi subdodávateľmi.

Väčšina Britov by chcela o Brexite rozhodovať opäť v referende. Podľa prieskumu by bolo za nové referendum o Brexite 52 percent Britov.

Odporúčanie

O Severnej Kórei a živote v nej ešte stále vieme málo. Český magazín Reportér vám prináša rozhovor s Ninou Špitálníkovou, ktorá tam bola dokonca dvakrát. Hovorí o tom, že vidieť popravu je v Kórejskej ľudovej republike dokonca povinné a rozpovie aj svoj príbeh o tom, prečo cestuje po celom svete za severokórejskými utečencami aj so svojím dva a polročným synom.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.