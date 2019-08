SNS je prekvapená z rozdielneho postoja Kalavskej a Smeru

Reformu nemocníc má prerokovať koaličná rada.

22. aug 2019 o 9:38 TASR

BRATISLAVA. Most-Híd trvá na premyslenej a obsiahlej reforme nemocníc, do Ústavy ju však nechce. SNS opakuje, že rušenie nemocníc odmieta.

O reforme, ktorú vláda zatiaľ neschválila, má hovoriť Koaličná rada.

SNS verí, že si Smer a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru) vyriešia svoje rozdielne postoje k reforme.

Vyplýva to z vyjadrení strán.

Národiarov prekvapuje nejednota

SNS je prekvapená nejednotným postojom ministerky zdravotníctva a Smeru.

"Veríme, že to vzájomne vyriešia, aby na Koaličnej rade bolo jasne prezentované, či Smer stojí za týmto návrhom. Takáto situácia ešte nevznikla. SNS rešpektuje Smer ako koaličného partnera. Dôležité je, ako sa vyjadrí na Koaličnej rade. SNS je od začiatku proti rušeniu nemocníc a oddelení," uviedla hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.

Rokovať chce aj Most-Híd.

"Z predchádzajúcich vyjadrení Mosta-Híd je jasné, že premyslenú a obsiahlu reformu nemocníc, ktorá občanom prinesie kvalitnú zdravotnú starostlivosť, strana považuje za potrebnú. Táto zmena však podľa predstaviteľov strany do ústavy nepatrí. Teraz, keď sa ministerka Kalavská vrátila k pôvodnému zámeru rezortu, a stratifikácia prichádza do Národnej rady formou bežného zákona, s koaličnými partnermi budeme rokovať o tejto možnosti," povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

Opozičné hnutie Sme rodina vládnu koalíciu za situáciu okolo reformy nemocníc kritizuje.

"Vláda sa zľakla a kľučkuje. Pre naše hnutie je neprijateľné, aby sa výsostne odborná téma, akou je určite stratifikácia nemocníc, stala nástrojom nechutného politického súboja vo vnútri Smeru, do ktorého sa jeho predseda snaží zatiahnuť najmä opozíciu. Je to hanba, nech sa na to pozeráme z akéhokoľvek uhla pohľadu. Pri tejto vláde nás však už nič neprekvapí," informoval tlačový odbor hnutia.

Reforma zatiaľ neprešla

Vláda zatiaľ reformu zdravotníctva, tzv. stratifikáciu, neschválila. Téma reformy však uzatvorená nie je.

Kalavská sa ešte má pokúsiť nájsť široký konsenzus s politickými stranami, ktorý je nevyhnutný na prijatie takejto reformy. Čas má do konca septembra.

Ministerka návrh reformy pôvodne predložila ako novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Predseda strany Smer dal šéfke rezortu podmienku, že takáto zmena sa musí realizovať formou ústavného zákona. Kalavská povedala, že to neurobí, predložila pôvodný návrh.

Fico Kalavskej tiež odkázal, že ak jej návrh neprejde, mala by uvažovať nad svojou politickou budúcnosťou, a zopakoval, že Smer reformu v podobe obyčajného zákona nepodporí.