Žiaci strávia v budúcom školskom roku v laviciach 190 dní

Nový školský rok sa začne v pondelok 2. septembra.

22. aug 2019 o 10:04 SITA

BRATISLAVA. Žiaci strávia v budúcom školskom roku 2019/2020 v školských laviciach 190 dní. Prázdniny si bez víkendov a sviatkov užijú počas 92 dní.

Agentúru SITA o tom informoval odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva s tým, že nový školský rok sa začne v pondelok 2. septembra.

„Školské vyučovanie sa v prvom polroku končí 31. januára 2020, druhý polrok sa začne 4. februára 2020, ukončený bude 30. júna 2020," dodalo ministerstvo.

Dôležitým termínom pre budúcich piatakov je 20. november 2019. „Vtedy bude celonárodné Testovanie 5 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra," uviedol rezort školstva.

Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Rovnaké celonárodné testovanie absolvujú aj žiaci 9. ročníka, a to 1. apríla 2020 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 2. apríla 2020 z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra. Náhradný termín Testovania 9 bude 15. a 16. apríla 2020.



Na maturantov čaká externá maturitná skúška v dňoch od 17. do 20. marca 2020. Pripravený je aj náhradný termín pre maturantov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nezúčastnia na externej maturite od 31. marca do 3. apríla 2020.

Svoje stredoškolské štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou, ktorej termín určia príslušné odbory školstva okresných úradov v niektorom týždni v termíne od 18. mája do 5. júna 2020.