Biele vrany podporili vyšetrovateľov v kauze vraždy Kuciaka

Laureáti ocenenia vyzvali šéfa polície, aby zabezpečil policajtom podmienky na vyšetrovanie.

22. aug 2019 o 13:46 SITA

BRATISLAVA. Pätnásť laureátov ocenenia Biela vrana a sedem členov rady, ktorá rozhoduje o jeho udelení, vyjadrilo podporu vyšetrovateľom a prokurátorom, ktorý pracujú na prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Ako sa ďalej uvádza v ich spoločnom vyhlásení, reagujú tým na pondelňajšie vyhlásenie prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, že v súvislosti s vyšetrovaním dvojnásobnej vraždy disponujú informáciami o trestnej činnosti príslušníkov štátnych a justičných orgánov.

Prokurátori tiež skonštatovali, že v tejto súvislosti sa môžu vyskytnúť snahy ich alebo vyšetrovateľov diskreditovať.

Zlomové obdobie

"Slovensko sa nachádza v zlomovom období, ktoré by mohlo priniesť rozsiahlu očistu verejného života. Na jej dosiahnutie však potrebujeme predovšetkým odvahu, rozhodnosť a profesionalitu ľudí pôsobiacich na polícii a prokuratúre," konštatujú signatári vyhlásenia.

Vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej prinieslo podľa signatárov vyhlásenia nevídaný rozsah vážnych a opodstatnených podozrení a dôkazov o hlbokom rozklade verejných inštitúcií a prieniku zločinu do politiky a verejnej správy.



Práve váha a rozsah zistení stavajú podľa signatárov orgány činné v trestnom konaní do výnimočnej situácie, ktorá by bola testom ich sily a funkčnosti v akejkoľvek demokratickej krajine.

V takej situácii je podľa nich možné obstáť len v prostredí, kde prevažuje kultúra odvahy a profesionality zamestnancov.

"Vyzývame policajného prezidenta a generálneho prokurátora, aby zabezpečili prostredie, ktoré bude vyšetrujúcim a dozorujúcim tímom poskytovať potrebnú slobodu, profesionálne zázemie a ochranu voči politickým, ekonomickým a mocenským tlakom," uviedli signatári.

Podporili policajtov aj prokurátorov

Zároveň tiež vyjadrili verejnú podporu všetkým policajtom a prokurátorom, ktorí sa podujmú na dôsledné preverenie všetkých závažných podozrení.

"A vyzývame ich k tomu, aby sa obrátili na médiá a občiansku spoločnosť vždy, keď bude ich snaha marená alebo bude na nich vytváraný neprijateľný nátlak," dodali signatári.



Za Radu Bielej vrany vyhlásenie podpísali Zuzana Wienk, Eva Kovačechová, Tomáš Němeček, Daniel Pastirčák, Marta Šimečková, Táňa Pauhofová a Marek Adamov, za laureátov Ivan Cehelský, Zuzana Hlávková, Magdaléna Kovačovičová, Vlado Crmoman, Simona Rudavská, Oto Žarnay, Zuzana Melicherčíková, Jozef Hašto, Ján Mičovský, Jaroslav Pavlovič, Ľubica Lapinová, Monika Podolinská, Erik Baláž, Andrej Bán a Emília Trepáčová



Policajný prezident Milan Lučanský sa v tejto súvislosti opakovane vyjadril, že nemá informácie o tom, že by bol na policajtov vyvíjaný politický tlak.

"Keď som hovoril s vedením Národnej kriminálnej agentúry, ubezpečil som ich, že majú moju podporu a stojím za každým zákonným rozhodnutím policajtov," povedal.