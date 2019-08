USA tu investovali veľa. O túto investíciu sa však musia starať

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

23. aug 2019 o 9:11 The Slovak Spectator

1. Popradský Tutanchamón sa po rokoch skúmania môže čoskoro vrátiť na Slovensko: Tomb of Germanic prince might return to the Tatras in 2020

2. Britský historik Robert William Seton-Watson bojoval za práva Slovákov. Výročie jeho narodenia si pripomenuli v škótskej dedinke Abernethy: Embassy in London commemorated Seton-Watson, a proponent of the Slovak people

3. Kto je nová veľvyslankyňa USA na Slovensku? New US Ambassador has arrived in Slovakia

4. Čo sme sa dozvedeli toto leto? What we have learned this summer

5. Bratislava zabojuje proti prehrievaniu lúkami: Bratislava turns lawns into meadows

6. Prechádzka v oblakoch, spoznávanie Indonézie či festival cideru. Čo sa chystá koncom augusta v Bratislave? Foreigners: Top 10 events in Bratislava

7. Slovensko nie je pripravené na kybernetické hrozby: In cyber security, Slovakia is almost like Tanzania

8. Viete, ktoré miesta v Tatrách patria k najnavštevovanejším? Do you know which place in the High Tatras is the most visited?

9. Rodisko najznámejšieho zbojníka na Slovensku skrýva cestu k najužšej tiesňave na Slovensku. Prejdite sa s nami Jánošíkovými dierami: Wild canyon: Janošík's Holes

10. Spojené štáty tu investovali veľa. O túto investíciu sa však musia starať. Prečítajte si rozhovor so slovenským ambasádorom Ivanom Korčokom: The US have invested a lot into our region politically

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.