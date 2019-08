Za ľudí: Jankovská by mala skončiť vo funkcii, podozrenia sú neúnosné

Štátnej tajomníčke zadržali policajti mobil v súvislosti s možnou komunikáciou s Kočnerom.

23. aug 2019 o 12:49 SITA

BRATISLAVA. Podozrenia o Monike Jankovskej sú neúnosné, vo svojej funkcii by mala skončiť.

Uvádzajú to predstavitelia novovznikajúcej strany exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí, ktorí sa domnievajú, že Jankovskej odchod je aj v záujme dôvery občanov v justíciu.

Jankovskej mobil zadržala polícia

Súvisiaci článok Polícia zasahovala u Jankovskej, zobrali jej mobil Čítajte

„Po zverejnených informáciách o policajnom zadržaní mobilu Moniky Jankovskej a obsahu správ Mariana K. je nepochybné, že by sa mala vzdať funkcie štátnej tajomníčky a bojovať o očistu svojho mena mimo výkonu verejnej funkcie, a je to dôležité aj pre navrátenie dôvery v justíciu," uviedla v súvislosti s Jankovskou jej bývalá kolegyňa Mária Kolíková.

Štátnej tajomníčke rezortu spravodlivosti Monike Jankovskej v stredu podvečer zadržali policajti mobilný telefón v súvislosti s možnou komunikáciou s Marianom Kočnerom pomocou aplikácie Threema.

Jankovská odcestovala na dlhodobo plánovanú dovolenku a zatiaľ nereagovala na otázky agentúry SITA, či odíde zo svojho postu.

Telefóny vzali viacerým

Okrem Jankovskej vzali policajti mobilné telefóny aj viacerým sudcom či prokurátorom.

Denník N priniesol informáciu, že ide konkrétne o Bystríka Paloviča, Zuzanu Maruniakovú, Miriam Repákovú a aj krajskú sudkyňu Andreu Haitovú, ktorá je Jankovskej sestra.



„V záujme zachovania aspoň malej dôvery verejnosti v rezort spravodlivosti by mala v aktuálnej situácii štátna tajomníčka Jankovská zvážiť svoje zotrvanie vo funkcii štátnej tajomníčky. Na ministerstvo spravodlivosti bola dosadená stranou Smer a bola považovaná za veľmi blízku osobu Roberta Kaliňáka (Smer).

Na Ministerstvo spravodlivosti nebola dosadená len tak. Dostala sa tam síce už za ministra Tomáša Boreca, no po jeho odchode mala vykonávať politický dozor nad Luciou Žitňanskou a presadzovať na ministerstve záujmy Smeru.

Most-Híd sa proti jej prítomnosti nemohol brániť, no dal Jankovskej takú pozíciu, z ktorej nemohla ovplyvňovať kľúčové rozhodovacie procesy a zasahovať do súdnictva. Už to indikuje, akú dôveru voči nej mal Most-Híd a ministerka spravodlivosti Žitňanská," doplnil Juraj Šeliga.



„Opatreniami, ako zabrániť podobným veciam, ako sa dejú, sú otvorenie súdnej rady nesudcom, sudcovia si nemôžu riešiť svoje veci sami. Toto platí aj pre prokuratúru a príslušnú radu prokurátorov. Ďalej je potrebné dôsledne oddeliť politiku od výkonu súdnej moci. A to je dnes prípad pani Jankovskej a pána Harabina. Toto prechádzanie, neustále koketovanie medzi súdnou mocou a politikou nesvedčí takému výkonu súdnictva, ktoré by sa malo každému javiť ako nezávislé a nestranné od politických rozmarov, či už osobných alebo straníckych,“ hovorí Mária Kolíková, ktorá bola štátnou tajomníčkou v rovnakom čase ako Jankovská.

Kolíková po odchode Lucie Žitňanskej odišla tiež.