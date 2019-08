Nespokojní farmári zakladajú stranu

V septembri začínajú so zberom podpisov na registráciu.

23. aug 2019 o 13:40 (aktualizované 23. aug 2019 o 14:01) SITA, TASR

BRATISLAVA. Nespokojní poľnohospodári z "traktorových protestov" zakladajú politickú stranu Máme toho dosť!

Ako ďalej zástupcovia farmárov informovali agentúru SITA, v septembri začínajú so zberom podpisov na jej registráciu.

"Nechceme byť však len agrárnou stranou, ale chceme osloviť všetkých, ktorí toho majú ozaj dosť v tomto štáte, čo sa týka korupcie, nefunkčného zdravotníctva, súdnictva, školstva, drancovania lesov a podobne," uviedol člen prípravného výboru vznikajúcej strany Patrik Magdoško.

Ďalšími členmi prípravného výboru sú farmári František Oravec a Jaroslav Jánoš.



Oravec zdôraznil, že poľnohospodári sa chcú zamerať na agroproblematiku, ochranu životného prostredia, lesov, vôd, ale i ďalšie témy celospoločenského významu s dôrazom na boj proti korupcii.

S farmármi spolupracujú aj ich maďarskí kolegovia z juhu, ktorí podľa nich tiež dlhodobo poukazujú na neriešené problémy v agrosektore.

Súvisiaci článok Farmári rokovali o kandidátkach so štyrmi politickýcmi stranami Čítajte

"Sme otvorení spolupráci so všetkými iniciatívami, ktoré v poslednom období prejavovali nevôľu s týmto systémom na Slovensku. O podrobných plánoch a našich chystaných krokoch sa vyjadríme začiatkom septembra na samostatnej tlačovke," doplnil Jaroslav Jánoš.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vznik strany považuje za dôkaz, že skutočným cieľom farmárskych protestov bol vstup ich predstaviteľov do politiky. "MPRV rešpektuje ústavné právo ktoréhokoľvek občana SR angažovať sa politicky, ale dôrazne odmieta zneužívanie občianskych aktivít na osobné politické ciele," vyhlásil rezort začiatkom augusta v reakcii na medializované informácie o založení strany.



Iniciatíva poľnohospodárov ešte minulý týždeň deklarovala, že má záujem, aby sa niektorí jej členovia uchádzali o zvolenie do Národnej rady SR už v najbližších voľbách v roku 2020. Považuje to za najlepší spôsob na presadzovanie a ochranu záujmov malých a stredných farmárov na Slovensku.

Magdoško vtedy potvrdil, že o možnej spolupráci rokovali so štyrmi politickými subjektmi - Sme rodina, Za ľudí, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).