Pellegrini: Matovič by mal ísť príkladom a pre stretnutia s Kočnerom odísť

Matovič hrozí pre Jankovskú protestom.

24. aug 2019 o 17:18 TASR

BRATISLAVA. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) bude konať, ak sa potvrdia podozrenia.

Povedal to pre TASR v reakcii na výzvu zo strany Igora Matoviča (OĽaNO), aby spolu s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd) odvolal z funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Moniku Jankovskú.

Čaká na potvrdenie podozrení

"Budem konať, ak sa potvrdia podozrenia. Ale pri pánovi Matovičovi netreba čakať, on sám sa priznal, že sa stretával s Marianom K. Preto si myslím, že by mal ísť všetkým príkladom a ihneď odísť z parlamentu a slovenskej politiky," skonštatoval Pellegrini.

Matovič v sobotu vyzval premiéra a ministra, aby Jankovskú z funkcie odvolali. Urobiť by tak podľa neho mali bezodkladne. Ak sa tak nestane do nedele do polnoci, v pondelok plánuje líder OĽaNO usporiadať celodenný protest pred budovou ministerstva.

Razia u Jankovskej

Polícia vykonala vo štvrtok zaisťovacie úkony v trestnej veci týkajúcej sa korupčnej trestnej činnosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Národná kriminálna agentúra zasahovala v súvislosti so zaistenými správami, ktoré nešpecifikovala. Jankovská polícii odovzdala mobilný telefón, zaisťovacie úkony sa mali týkať aj sudcov okresných a krajských súdov.

Meno štátnej tajomníčky sa malo objaviť v údajnej komunikácii podnikateľa Mariana K., ktorý je obvinený v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka.

Minister spravodlivosti sa zatiaľ k úkonom súvisiacim s Jankovskou nevyjadruje, aby nezasahoval a nezmaril vyšetrovanie. Podľa slov hovorkyne ministerstva Zuzany Drobovej necháva minister vyšetrovanie plne v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní.