Novinár Dobšinský: Mečiar túži po uznaní, ktoré sa mu nedostáva

Mečiar pred pár týždňami povedal, že bude stáť pri zrode strany, ktorá chce Slovensko posunúť dopredu. Čo si o tom myslíte?

Jedna z mojich posledných spomienok na Vladimíra Mečiara naživo je predvolebná debata vo voľbách, ktorú som moderoval a kde naposledy kandidovalo HZDS. Keď sa skončila relácia, pred Slovenským rozhlasom sme ešte v skupinkách pofajčievali a rozprávali sa o voľbách a politike. Pamätám si, ako Mečiar chodil ku každej skupinke a pokúšal sa zapojiť do rozhovoru. Skupinky ho ostentatívne ignorovali. Zvyknem povedať, že Mečiar z hľadiska politického dosiahol na Slovensku to, čo v zásade nikto. "Založil" štát, porozdával miliardové majetky, ale nikdy sa nenaplnilo to, čím podľa mňa doteraz trpí. Nedostalo sa mu uznania, rešpektu ako otcovi vlasti.

Prečo podľa vás zakladá stranu?

Myslím si, že je to jeho potreba satisfakcie.

Hoci to Štefan Harabin poprel, rozprávalo sa o ňom, že by mohli spolu s Mečiarom vstúpiť do politiky. Je reálne, aby dosiahli dobrý výsledok?

Dvadsaťročné ročné skúsenosti novinára ma naučili neprognózovať. Myslím si, že na Slovensku je v politike možné všetko. Osobne neverím, že Mečiar ako magnet dokáže osloviť relevantnú časť obyvateľov. Nebál som sa ho v Sobotných dialógoch po zrušení jeho amnestií, netreba teda, aby sme sa ho báli.

Predpokladáte, že Mečiar nebude mať so svojou stranou veľkú šancu, naproti tomu jeho spolupracovník Harabin stále podľa prieskumov ľudí priťahuje. Čím si vysvetľujete tento rozdielny prístup verejnosti k týmto dvom ľuďom?

Istý typ ľudí sa vyhľadáva. Zaujímavú súvislosť zverejnil bloger Rado Bránik. Napísal, že podľa jeho informácií sa v Harabinovom blízkom okruhu pohybuje človek známy z kauzy Tisova vila. Bola to kauza so spismi ŠtB, ktoré sa v nej nachádzali a Mečiar ich potom "objavoval" na svojom stole. Je pravda, že strašne veľa ľudí zabudlo na to, čo sa tu dialo. Bol som na filme Únos aj pre to, aby som si pripomenul časy, ktoré som osobne zažil.