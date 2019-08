Veterinárna novela sťažila život nelegálnym množiteľom psov, tvrdí zvieracia ombudsmanka

Novela zaviedla povinnú registráciu a evidenciu psov.

26. aug 2019 o 13:56 SITA

BRATISLAVA. Novela veterinárneho zákona, ktorá začala platiť pred rokom, už prináša prvé pozitívne výsledky.

Ako pre agentúru SITA povedala zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová, takzvaní množitelia psov už začínajú zatvárať niektoré svoje nelegálne chovy.

Zaviedla povinnú registráciu

Novela totiž zaviedla povinnú registráciu a evidenciu všetkých psov v Centrálnom registri spoločenských zvierat, kde sú jasne zaznačené pohyby psov a zmeny ich vlastníkov. Nelegálnych množiteľov je tak možné identifikovať.



"Niektorí množitelia však zareagovali rôznymi trikmi, ktorými sa snažia ľudí oklamať," konštatovala Stanová.

Podľa nového zákona musia chovatelia predávať už začipované zviera, pričom čip musí obsahovať údaje o predávajúcom. Typický trik množiteľov spočíva podľa Stanovej v tom, že množitelia navrhnú stretnutie u veterinára, ktorý vraj psíka začipuje priamo na kupujúceho, takže meno predávajúceho sa v evidencii vôbec neobjaví.

"Takýto postup je v rozpore so zákonom, kto takto kúpi psíka, hrozí mu vysoká pokuta. Na toto by si mali kupujúci dávať pozor a nemali by sa dať zmanipulovať," zdôraznila.

Veterinárne správy by podľa Stanovej mali viac kontrolovať inzertné portály, na ktorých množitelia zvieratá predávajú, pričom často priznávajú, že zvieratá nie sú čipované. "Za každé predávané nečipované zviera hrozí pokuta," pripomenula.

Uľahčila nahlasovanie týraných zvierat

Novela tiež podľa zvieracej ombudsmanky uľahčila nahlasovanie týraných zvierat.

"Po nahlásení týrania zvierat je dnes už možné, aby do priestoru, v ktorom sa týrané zviera nachádza, vstúpili za asistencie polície inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) a zviera odobrali. Toto do zmeny zákona nebolo možné," konštatovala Stanová.

RVPS by však podľa nej mala posilniť kontroly, kontrolovať inzertné portály, začať prijímať odobraté zvieratá z chovov a umiestňovať ich do štátnej karantény. Zatiaľ sa totiž takéto zvieratá od nezodpovedných chovateľov umiestňujú len do útulkov neziskových organizácií, ktoré bojujú s nedostatkom financií.



Novela veterinárneho zákona začala platiť od 1. septembra minulého roku. Zviera táto nová legislatíva definuje ako živú bytosť a nielen ako vec. Majitelia majú podľa novely povinnosť čipovať psov.

Majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018 ho bude musieť označiť mikročipom najneskôr do 31. novembra 2019. Psa, ktorý sa narodil po 1. septembri 2018, je nutné začipovať pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr však do 12. týždňa jeho veku.