Dobré ráno: Mečiar sa ukrýva, ochranka vypustila psy

Snažili sme sa vypátrať bývalého premiéra.

26. aug 2019 o 23:59 Tomáš Prokopčák, Lucia Praus Krbatová

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/671429846&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Dva stožiare, jeden s vlajkou Slovenskej republiky a druhý s rodinným erbom s troma prekríženými mečmi.

Na dvore odparkované autá s bratislavskou ešpézetkou. Vila Elektra v Trenčianskych Tepliciach sa stala jedným zo symbolom Vladimíra Mečiara. A expremiér nikdy nedokázal vysvetliť, z čoho ju.

Takýmito slovami začína reportáž Lucie Praus o Vladimírovi Mečiarovi. Expremiér, ktorý zo Slovenska mal spraviť čiernu dieru, za ktorého čias bola SIS previazaná s organizovaným zločinom, ktorý stvoril prvý kapitálotvornú vrstvu: teda oligarchov. A ktorý dnes znovu hovorí o návrate do politiky. Denník SME práve dnes zverejnil dokumentárny film Mečiar.

Tomáš Prokopčák sa o Mečiarovi rozprával s Luciou Praus.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Prezidentka Zuzana Čaputová odkázala, že ak orgány činné v trestnom konaní majú dôvod zaujímať sa o komunikáciu štátnej tajomníčky na ministerstve spravodlivosti, Monika Jankovská nemá čo zostávať na svojom poste. Minulý týždeň Jankovskej zaistila polícia mobilný telefón pre podozrenia, že si písala s mafiánom Marianom Kočnerom.

Premiér Peter Pellegrini na to reagoval, že Jankovskú zatiaľ neodvolá. Zároveň jej však odkázal, že celá táto situácia má aj politické dôsledky a nepomáha strane Smer, ktorá Jankovskú na post štátnej tajomníčky nominovala. A teda má zvážiť, ako bude ďalej konať.

Veritelia skrachovanej spoločnosti B.M.G. Invest dostanú len zlomok svojich vkladov. Krajský súd v Košiciach rozhodol, ako sa bude deliť výťažok z konkurzu spoločnosti. V princípe podľa webu Aktuality platí, že za každých vložených tisíc eur veriteľom vyplatia len necelých osemnásť eur.

Polícia upozorňuje na podvodné telefonáty z čudných čísiel z Afriky, najmä zo Stredoafrickej republiky alebo Maroka. Dôrazne odporúča takéto čísla nezdvíhať, ani na ne nevolať naspäť. Hrozí totiž, že vám zaúčtujú obrovské sumy peňazí.

NASA vyšetruje situáciu, ktorá sa môže stať vôbec prvým trestným činom vo vesmíre. Astronautka Anne McClainová mohla nelegálne pristupovať k účtu svojej partnerky, s ktorou sa práve rozvádza. Banka totiž pri prešetrovaní zistila, že do tohto účtu sa mohla nabúrať astronautka a to priamo z Medzinárodnej vesmírnej stanice. McClainová sa mala priznať, no tvrdí, že ten účet je ešte stále rodinným a spoločným.

Odporúčanie

Naši kamaráti z podcastu Vinohradská 12 včera oslavovali svoju 100. epizódu. Pri tejto príležitosti si Lenka vymenila úlohy a stala sa respondentkou. A teda vysvetľuje, ako podcast vznikol a každý deň vzniká, ako sa Český rozhlas pustil do tohto odvážneho projektu a čo všetko ešte plánujú. My gratulujeme, odporúčame a želáme ďalšie stovky vydarených epizód.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.