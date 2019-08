Ľahli si pred ministerstvo, upozornili na vážnosť klimatickej krízy

Akciu si všimol aj minister Sólymos.

26. aug 2019 o 17:23 TASR

BRATISLAVA. Desiatky ľudí si v pondelok ľahli na zem pred Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR, aby upozornili na závažnosť klimatickej krízy.

Išlo už o druhú akciu s názvom "die-in", ktorú zorganizovalo hnutie Extinction Rebellion Slovakia.

Rezort na sociálnej sieti reagoval, že túto a podobné iniciatívy mladých ľudí vníma "viac ako pozitívne".

"Politici musia začať hovoriť pravdu o závažnosti tejto environmentálnej krízy. Desať percent najbohatších ľudí produkuje polovicu globálnych emisií a my patríme do tejto skupiny. Je preto načase, aby sme zaviedli prísnu emisnú daň, zmenili systém, ktorý je postavený na ekonomickom raste a začali brať do úvahy globálny kontext našich činov," vyhlásila v príhovore národná koordinátorka hnutia Karolína Gelatičová.

Akciu si všimol aj šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd).

"Na ministerstve sme hrdí na mladých ľudí, ktorým nie je osud našej planéty ľahostajný a rôznymi iniciatívami či aktivitami upozorňujú verejnosť na význam boja proti klimatickej zmene. Čím viac ľudí bude rozumieť dopadom zmeny klímy, tým ľahšie sa budú presadzovať potrebné kroky," uviedol na sociálnej sieti.

Organizátori sú presvedčení, že sa začínajú napĺňať najhoršie vedecké predpovede a počet katastrof začína stúpať. Poukazujú napríklad požiare na ruskej Sibíri a v rovníkových pralesoch.

Die-in" opisujú ako nenásilnú formu akcie vo verejnom priestore, ktorá spočíva v tom, že si ľudia ľahnú na zem a vyzerajú ako mŕtvi. Cieľom je poukázať na riziko, ktoré hrozí väčšine druhov vrátane človeka v dôsledku klimatickej krízy.