OĽaNO pokračuje v protestoch proti Jankovskej

Jankovská uviedla, že podá trestné oznámenie na Matoviča za ohováranie.

27. aug 2019 o 9:57 SITA

BRATISLAVA. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) pokračuje v protestoch proti štátnej tajomníčke Ministerstva spravodlivosti SR Monike Jankovskej.

Hnutie požaduje odvolanie štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej, ktorá si údajne vymenila s Marianom Kočnerom stovky správ pomocou aplikácie Threema.

Podá trestné oznámenie

Jankovská prostredníctvom sociálnej siete Facebook uviedla, že podá trestné oznámenie na lídra OĽaNO Igora Matoviča za ohováranie.

OĽaNO v utorok plánuje protestovať pred budovou rezortu spravodlivosti od 10:00 do 18:00. Agentúru SITA o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky.



Jedinou požiadavkou hnutia OĽaNO, ku ktorej sa postupne pridala aj časť demokratickej opozície, je odvolanie Moniky Jankovskej z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti.

„Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská, žena zvolená za poslankyňu za stranu Smer v parlamentných voľbách, si aktívne dopisovala s objednávateľom vraždy. Dopisovala si s ním aj v tom čase, keď všetci dobre vedeli, že je hlavným podozrivým z objednávky vraždy," hovorí Matovič.

Čakanie Pellegriniho považuje za cynizmus

"Je to najsilnejší a priamy dôkaz toho, že Smer je zodpovedný za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej,“ uviedol ďalej Matovič.

Nečinnosť a čakanie premiéra Petra Pellegriniho (Smer) a ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) považuje za „arogantný cynizmus.“

Matovič pripomenul, že aj keď teraz od Jankovskej dávajú všetci ruky preč a odporúčajú jej zváženie zotrvania vo funkcii, nie sú schopní vyvodiť voči nej politickú zodpovednosť.

„Gábor Gál a Peter Pellegrini hovoria, že treba počkať, kým to orgány činné v trestnom konaní vyšetria. Ako vždy, spoliehajú sa na to, že aj táto kauza prehrmí a ľudia na to všetko nakoniec zabudnú. Nie sú schopní buchnúť po stole a vyvodiť voči smeráckej mafiánskej spojke zodpovednosť. Svojím nekonaním však Pellegrini a Gál len potvrdzujú, že tento systém im vyhovuje. Toto je únos štátu v priamom prenose,“ dodal.