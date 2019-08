Politikov vystriedali deti. Pýtali sa ich, prečo si myslia, že môžu klamať

Sakovej sa deti pýtali, ako pokračuje vyšetrovanie vraždy Kuciaka a jeho partnerky.

27. aug 2019 o 11:58 SITA

BRATISLAVA. Premiéra Petra Pellegriniho a ostatných členov vlády v utorok zamestnali otázky malých študentov, ktoré zazneli na simulovanej Hodine otázok v pléne Národnej rady SR.

Hodinu otázok, na ktorej v poslaneckých laviciach sedeli študenti Detskej univerzity Komenského (DUK), viedol podpredseda parlamentu za Most-Híd Béla Bugár.

Platené obedy zadarmo

Mladých „politikov" zaujímalo napríklad to, prečo sa musí za obedy zadarmo platiť. „Rezort práce určil, že 1,20 eura bude štát prispievať na školské obedy, aby rodičia za ne nemuseli platiť sami," vysvetlila ministerka školstva Martina Lubyová.



Deti sa pýtali, prečo si politici myslia, že môžu klamať. Podľa premiéra máme politikov, ktorí radi klamú a radi si vymýšľajú. Nesmie však platiť, že môžu klamať.

„Aj vy to isto skúšate v škole, keď napríklad nemáte domácu úlohu. Politici sa tiež snažia vymyslieť si kadejaké historky. Politikom, ktorí klamú a zistí sa to, to treba zrátať, keď pôjdete voliť," odpovedal Pellegrini.

Na doplňujúcu otázku, či môže uviesť meno politika, ktorý klame povedal, že nechce zobrať zvyšných 45 minút z Hodiny otázok.

Vyšetrovanie vraždy Kuciaka

Ministerky vnútra Denisy Sakovej sa deti pýtali, ako pokračuje vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky.

„Páchateľov poznáme už od septembra. Snažíme sa ďalej pracovať, aby sme zistili meno osoby, ktorá si vraždu objednala. Pre mňa aj pre kolegov to je ohavný čin a snažíme sa, aby sme ostali bezpečnou krajinou," povedala v pléne šéfka rezortu vnútra.

Novinárom po Hodine otázok uviedla, že ju otázka prekvapila.

„Zaskočilo ma, že deti v tomto veku vnímajú, čo sa deje na Slovensku a vnímajú aj takéto ohavné trestné činy," dodala.

Záujem o politické aj spoločenské dianie

V pléne zaznela aj otázka, prečo si niektorí politici myslia, že ich ľudia nemajú radi.

„My sme si doteraz s pánom premiérom mysleli, že nás majú radi všetci. Ale je to ako v živote aj v škole. Tiež máte niektorého učiteľa radšej ako ostatných. Na politikov sa treba pozerať ako na úplne normálnych ľudí. Horšie je, že naše chyby sa nám viacnásobne zrátajú," odpovedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.



Na Hodine otázok sa zúčastnilo asi 140 detí vo veku od deviatich do 14 rokov. Cieľom podujatia je, aby sa čo najviac mladých ľudí zaujímalo o politické a spoločenské dianie v našej krajine.

„Niekedy sa deti pýtali, kedy budú dlhšie prázdniny či aké sme mali známky. Teraz to boli otázky o živote v krajine a konkrétnych problémoch. Takéto otázky sa dajú čakať od poslanca," zložil poklonu po Hodine otázok premiér. Ako dodal, členov vlády sa pýtali na hodnotové veci, o ktorých sa treba rozprávať.