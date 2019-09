Organizátor protestov Kratochvíl: Pocítil som, aký je Fico zlý človek

Za slušné Slovensko chystá kampaň.

2. sep 2019 o 20:44 Roman Cuprik

Ľudia z iniciatívy Za slušné Slovensko organizujú na piatok 20. septembra vo viacerých slovenských mestách ďalší protest Za slušné Slovensko.

Jeden zo zakladateľov iniciatívy Jakub Kratochvíl v rozhovore pre SME hovorí aj o odchode Juraja Šeligu, kampani pred parlamentnými voľbami a chybách, ktoré doteraz urobili.

Prečo ste oznámili protesty na september?

Dlhodobo máme v pláne organizovať zhromaždenie pri príležitosti novembrovej revolúcie a pri výročí vraždy. Teraz sme k tomu pridali ešte septembrový termín ako reakciu na zistenia polície, ktoré sa v lete objavili.

Tvrdíte, že protest je reakciou na zistenia polície v súvislosti s Marianom Kočnerom. Do akej miery sa dá podľa vás veriť správam z Kočnerovej Threemy?

Nedokážem posúdiť, či sú všetky informácie z Threemy pravdivé. Ani si nemyslím, že to je to podstatné. Podstatné je, že keď sa komunikácia zverejnila, začali sa tí, ktorí sú v nej spomínaní, veľmi neobratne vykrúcať a dávať vyhlásenia, ako sa s ním nepoznajú alebo poznajú len náhodou. A to je kľúčové.

Výhovorka, že „s Kočnerom sa pozná každý“, je nekompletná, tá výhovorka má znieť, že „s Kočnerom sa pozná každý hochštapler“.

A tie správy ma ani veľmi neprekvapujú, skôr len ukazujú veci, o ktorých sme doteraz vedeli – že je to nebezpečný a egoistický človek a politická smotánka, ktorá sa s ním stretávala, je mu veľmi podobná.

Máte ešte na účte dosť peňazí na organizáciu protestov?

Na účte máme teraz takmer 40-tisíc eur. Jeden protest v Bratislave nás stojí asi 10-tisíc eur. Môže sa to zdať veľa, ale je to suma nižšia ako pri komerčných akciách.

Počuli sme aj kritiku, prečo máme reproduktory umiestnené aj vzadu, prečo tam máme obrazovky, že je to luxus. Nie je to len o pohodlí ľudí na námestí, je to dôležité aj pre bezpečnosť davu.