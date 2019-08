Slovenská sporiteľňa omylom posielala správy o výhre, ospravedlnila sa

Klienti dostali správu o výhre 20 eur.

28. aug 2019 o 15:49 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Esemesky s oznámením o výhre 20 eur dnes rozposlala Slovenská sporiteľňa viacerým klientom. Po pár hodinách sa ukázalo, že niektorým prišli omylom.

Prvá správa z oficiálneho čísla banky prišla okolo desiatej ráno. "Gratulujeme. Vyhrali ste 20 eur v súťaži Zaplať mobilom od Slovenskej sporiteľne. Peniaze Vám dnes pripíšeme na účet. Ďakujeme, že s nami bankujete :)".

Popoludní banka posielala opravu. "Ups. Mrzí nás to, urobili sme chybu. Táto výhra nebola určená Vám." V správe dodala, že sa ospravedlňuje a posiela aspoň zľavu na lístok do kina.

Hovorkyňa banky Marta Cesnaková vysvetľuje, že chyba sa stala pri vyhodnocovaní súťaže.

"Podmienky splnili ľudia, ktorí desaťkrát zaplatili mobilom. My sme ich dnes o tom informovali, ale bohužiaľ sa stala chyba. Správu nedostali iba klienti, ktorí skutočne vyhrali. Žiaľ, išlo to aj skupine klientov, ktorí na výhru nárok nemajú. Hneď, ako sme to zistili, informovali sme ich, že sa stala chyba."