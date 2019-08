Dobré ráno: Koalícia, ktorej voliči sa navzájom nenávidia

Ako vyzerá súboj o voliča na južnom Slovensku.

29. aug 2019 o 23:30 Tomáš Prokopčák, Lucia Praus Krbatová

Chvíľu sa mali spojiť, potom zase nie, potom dlho vyjednávali a v čase nahrávania dnešnej epizódy Dobrého rána to vyzeralo, že Most-Híd a SMK sa napokon na predvolebnej spolupráci nedohodli.

Strany sa pritom potácajú na hranici zvoliteľnosti a mohlo by sa stať, že maďarská menšina nebude mať v slovenskom parlamente po dlhých predlhých rokoch svoje zastúpenie.

O vzniku maďarskej platformy ale medzičasom začala rozprávať strana Progresívne Slovensko.

Čo sa to teda v slovenskej politike deje, prečo Most a SMK majú vzájomný problém, či sa teda ani jedna z týchto strán nedostane parlamentu... ale najmä, či sa ešte v roku 2019 máme rozprávať o stranách založených na nejakom etnickom princípe z 19. storočia?

Tomáš Prokopčák sa pokúša odpovedať spolu s Luciou Praus Krbatovou.

Krátky prehľad správ

Po štyroch mesiacoch o zverejnenia prípadov zneužívania detí polícia oficiálne rieši prípady troch žien. Vyplýva to zo zistení denníka SME, keď sme sa pýtali, ako vyzerá stav vyšetrovania a ukázalo sa, že jednu zo žien začali hľadať až teraz. Generálna prokuratúra nechcela dĺžku konania priamo komentovať, no odkázala, že sa jej to tiež nezdá, že uvedený čas nemožno považovať za štandardný a že predovšetkým v prípadoch sexuálnych trestných činov proti maloletým treba konať rýchlo.

Opozičná strana OĽaNO hovorí, že v protestoch pred ministerstvom spravodlivosti plánuje pokračovať až dovtedy, kým neodstúpi štátna tajomníčka Monika Jankovská. Jej meno sa objavili v komunikácii mafiána Mariana Kočnera so svojou volavkou, polícia Jankovskej odobrala mobilné telefóny.

Protesty ohlásila aj iniciatíva Za slušné Slovensko. Demonštrácie po celom Slovensku by sa mali odohrať 20. septembra. Dôvodom je, že počas vyšetrovania vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa objavilo množstvo ďalších zistení. Iniciatíva tiež odkázala, že podporuje všetkých poctivých vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, ale aj novinárov, aby sa nebáli vykonávať svoju prácu.

Aj Slovensko chce zablokovať obchodnú dohodu s Južnou Amerikou, jedným z dôvodov sú aj rozsiahle požiare amazonského dažďového pralesa a prístup Brazílie k nim. O podmienkach obchodnej dohody medzi Európskou úniou a združením krajín Južnej Ameriky sa pritom diskutovalo takmer dvadsať rokov.

Britský premiér Boris Johnson sa má pokúsiť o kontroverzný krok. Bude sa snažiť zablokovať britský parlament a prerušiť jeho zasadnutia po letnej prestávke. Chce tak zabrániť poslancom stopnúť brexit bez dohody. Opozícia to už označila za puč proti parlamentu a ohrozenie britskej demokracie, suverénom vo Veľkej Británii je totiž parlament, nie vláda, dokonca ani nie kráľovná.

Je to možno najzaujímavejší slovenský podcast, o ktorom ste nikdy nepočuli. Alebo teda možno aj počuli, ale ho nepočuli... alebo ako sa to vlastne má hovoriť. Každopádne, Silný výber je taký podcastový a trochu miestny undergroundový fenomén: jeho autori niekedy menej, ale väčšinou viac vtipne komentujú zväčša politické udalosti uplynulého týždňa. Určite odporúčam aspoň vyskúšať.

