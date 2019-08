Učitelia sa sťažujú na učebnice. Štát ide tlačiť staré vydania

Problém chýbajúcich a nekvalitných učebníc ministerstvo podľa učiteľov opäť nezvládlo.

28. aug 2019 o 19:38 SITA

BRATISLAVA. Učitelia sa sťažujú, že pred začiatkom školského roka im opäť chýbajú učebnice. Ministerstvo tvrdí, že ich bude viac ako v minulosti.

„Celková miera zabezpečenia reedície učebníc požadovaných školami z objednávacieho konania pre školský rok 2019/2020 predstavuje približne 75 percent - pre základné školy 84 percent a špeciálne školy 94 percent. Kým po nástupe Martiny Lubyovej do funkcie ministerky v septembri 2017 bol dopyt škôl pokrytý iba na zhruba 40 percent. Školám bolo pre tento školský rok dodaných približne 700 titulov,“ informoval agentúru SITA tlačový odbor rezortu.

Slovensko nemá otvorený trh učebníc

Podľa učiteľa matematiky Viktor Križa zo Slovenskej komory učiteľov (SKU) sa však situácia s chýbajúcimi či nekvalitnými učebnicami opäť nevyriešila.

„Od marca bola výzva, že budú vyberané nové učebnice. Napríklad učebnice matematiky sú už roky absolútne zlé. Ministerstvo doteraz nemá informácie, čo bude s novými učebnicami, žiadne nové učebnice do septembra mať nebudeme. Bolo nám sľúbené, že bude aj väčší výber učebníc, to takisto nebude. Jediné, čo ministerstvo urobilo, je, že staré učebnice, ktoré považujeme za zlé, tak tie za zbytočne veľké peniaze znova vydá a pošle do škôl. Považujeme to za úplne neefektívne a zbytočné,“ povedal Križo pre agentúru SITA.

"Slovensko patrí k posledným krajinám, kde nie je otvorený trh s učebnicami, výborne to funguje v Česku, preto nerozumieme málo ambicióznemu plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Štát akoby sa bál dať zodpovednosť za kvalitný výber učebníc učiteľom a školám, hoci reálne vidíme, že sám dlhé roky túto kvalitu nevie zabezpečiť. Postup obstarávania učebníc prezentovaný ministerkou je zdĺhavý, v ideálnom prípade trvá obvykle viac ako rok. Ani v tomto školskom roku sa teda situácia nijako zásadne nezlepší a mnohí učitelia aj žiaci sa budú musieť zaobísť bez základnej pomôcky, prípadne opäť utrpia peňaženky rodičov žiakov. Oveľa závažnejším dôsledkom je však to, že trpí kvalita vzdelávacieho procesu," uviedla pre agentúru SITA viceprezidentka Slovenskej komory učiteľov (SKU) Soňa Puterková.

Ministerstvo sa obhajuje

Ministerstvo uvádza, že ministerke Lubyovej sa podarilo navýšiť rozpočet na učebnice z necelých 7,5 milióna eur v roku 2017 na viac ako 10,5 milióna eur v roku 2018.

„V tomto roku sa rozpočet na učebnice zvýšil o ďalšie 4 milióny eur na približne viac ako 14,5 milióna eur, čo predstavuje oproti roku 2017 takmer dvojnásobok,“ tvrdí rezort.

Argumentuje tiež, že okrem zabezpečenia reedície učebníc poskytlo školám príspevok na nákup učebníc Prvouky pre 2. ročník základných škôl a cudzích jazykov pre 3. až 5. ročník základných škôl vo výške takmer dva milióny eur.

Podľa ministerstva sú vyhlásené tri pilotné súťaže na učebnice Prvouka pre 2. ročník ZŠ, Matematika pre 5. až 9. ročník ZŠ a Geografia pre 5. až 9. ročník základných škôl.

„Vo veci súťaže na Prvouku pre 2. ročník základných škôl toho času rozhoduje rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), nakoľko sa vydavateľ odvolal proti prvostupňovému rozhodnutiu ÚVO, ktorým rozhodlo o správnosti postupu ministerstva. O zákazkách na matematiku a geografiu tiež rozhoduje ÚVO, momentálne na prvom stupni. Vyhodnotenie uvedených verejných obstarávaní závisí od rozhodnutia ÚVO,“ obhajuje sa ministerstvo.

Všetky tri pilotné súťaže na učebnice Prvouka pre 2. ročník základných, Matematika pre 5. až 9. ročník základných škôl a Geografia pre 5. až 9. ročník základných škôl počítajú s možnosťou výberu z viacerých učebníc. „Ministerstvo tak už teraz realizuje kroky smerom k možnosti výberu z viacerých učebníc. Aktuálne realizované verejné obstarávania umožnia uzatvoriť rámcové dohody s viacerými vydavateľmi a školám dajú možnosť vybrať si z víťazných alternatívnych učebníc tú, ktorá najviac vyhovuje pedagógom a žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese,“ tvrdí rezort.

Tlačový odbor dodáva, že ministerstvo týmto zároveň plní úlohy Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, medzi ktoré patrí aj poskytnutie možnosti výberu z viacerých druhov učebníc a postupné uvoľnenie trhu v prípade učebníc, kde budú k dispozícii viaceré alternatívne tituly.

Učebnice sú dlhodobý problém

Nedostatok učebníc a ich nevyhovujúcu kvalitu už dlhodobo kritizujú učitelia aj opozícia.

Na ministerstvom avizované otvorenie trhu s učebnicami poslanec Branislav Gröhling za stranu Sloboda a solidarita (SaS) reagoval kritikou.

„Otvorený trh s učebnicami znamená, že škola dostane financie a zo schváleného portfólia učebníc si vyberie učebnice na základe svojho rozhodnutia a svojej potreby. Ministerstvo trh neotvára, je to iba hybrid, ktorý má ďaleko od otvoreného trhu,“ povedal poslanec.

„Slovenská komora učiteľov (SKU) je dlhodobo za decentralizovaný model. Už roky žiadame, aby išli peniaze na učebnice priamo do škôl, aby si učitelia vyberali z ponuky na trhu, čo potrebujú a aby tak vzniknutá konkurencia medzi vydavateľstvami viedla k zvýšeniu kvality učebníc,“ povedal v minulosti pre agentúru SITA prezident SKU Vladimír Crmoman. Dodal, že „súčasný, ale ani pripravovaný model ministerstva nedokáže uspokojiť potreby škôl“.