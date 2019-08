V SNP išlo podľa Čaputovej o všetko, čo je nám drahé. Na oslavy prišli tisíce ľudí

Ľudia pricestovali z celého Slovenska.

29. aug 2019 o 11:10 (aktualizované 29. aug 2019 o 12:53) TASR

BANSKÁ BYSTRICA. V Slovenskom národnom povstaní (SNP) išlo o všetko, čo je nám drahé a vzácne - o právo na život, právo na slobodu, právo na národnú a štátnu existenciu.

Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore na oslavách 75. výročia SNP v Banskej Bystrici.

Apelovala na odvahu ľudí

Poďakovala všetkým, ktorí riskovali život v boji za slobodu. Apelovala tiež na odvahu ľudí aj v súčasnosti brániť hodnoty demokratického právneho štátu, slobody, spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti.

Prezidentka poďakovala všetkým, ktorí pred trištvrte storočím našli v sebe silu, odhodlanie a odvahu bojovať za zachovanie ľudskosti, za záchranu európskej civilizácie, za svoju vlasť i slobodný život jej obyvateľov.

"Veľmi si želám, aby sme aj my, tak ako oni, našli v sebe dostatok sily, odvahy i odhodlania na obranu hodnôt demokratického právneho štátu, slobody, spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti. V podmienkach, v ktorých tu a teraz žijeme," povedala Čaputová.

Slovensko je vďaka SNP podľa prezidentky štát so zakladateľskou protifašistickou a demokratickou tradíciou. "Vďaka Povstaniu ju máme zapísanú v našom národnom i štátnom rodnom liste," doplnila. Vyzdvihla, že žijeme v mieri, no napriek tomu sú tu hrozby, ktoré nemožno ignorovať.

"Tak ako každá doba, aj tá dnešná, má svoje vážne hrozby. V porovnaní s povstaleckou generáciou máme to šťastie, že dnes sa nemusíme so zbraňou v ruke brániť proti nacistickej mašinérii usilujúcej o svetovládu. Ale klamali by sme samých seba, keby sme nevideli, že hrozby sú tu stále prítomné a že aj teraz, po 75 rokoch, naliehavo potrebujeme, aby pluralita nebola prekážkou spolupráce," poukázala prezidentka.

Pellegrini: Extrémisti sú sofistikovanejší

Extrémisti prejavujú čoraz väčšiu sofistikovanosť, zjemňujú rétoriku, maskujú ju do tradičných či ľudových hodnôt a pri politických ambíciách sa snažia vplývať najmä na mladých ľudí.

Treba ich preto učiť tolerancii a pochopeniu, kam môže dospieť fašizmus. V príhovore na štvrtkových oslavách 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici na to poukázal premiér Peter Pellegrini (Smer).

"Vysvetľujme im, že v druhej svetovej vojne bola definitívne porazená ideológia, ktorá sa snažila o ovládnutie sveta a nehanebne určovala, kto je nadčlovek a kto podradná rasa. Či to, kto nemá právo na život. V duchu tohto poučenia sa dnes musíme stavať na odpor každej ideológii, ktorej predstavitelia sa neštítia ničiť všetko, k čomu pociťujú nenávisť," povedal Pellegrini.

Upozornil, že na sociálnych sieťach sa v súčasnosti otvorene šíria príspevky podnecujúce k násiliu, ktoré klamlivou propagandou vnášajú do spoločnosť chaos a prekrúcajú historické súvislosti.

Podľa Pellegriniho sa nemalo zabúdať, do čoho sa pustili statoční účastníci SNP.

Tisíce návštevníkov

Preletom leteckej techniky Ozbrojených síl SR a pietnym aktom kladenia vencov sa vo štvrtok o 10.00 h v areáli Pamätníka Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici začali celoštátne oslavy 75. výročia SNP.

Do parku pod Pamätníkom SNP si prišli hrdinstvo bojovníkov v SNP uctiť tisícky ľudí, ktorí do mesta pod Urpínom pricestovali z celého Slovenska.

"Je to jeden z posledných rokov, keď si výročie SNP môžeme pripomenúť aj s priamymi účastníkmi. Bude ich tu možno desať - 12, preto sem treba prísť, aby sme vzdali úctu ešte žijúcim účastníkom a rovnako tým, ktorí v boji padli alebo už zomreli," konštatoval pre TASR generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev.

Vojenská prehliadka

Po oficiálnej časti osláv na návštevníkov od 15.00 h čaká vojenská prehliadka, počas ktorej uvidia viac ako 1500 profesionálnych vojakov rozdelených v 35 pochodových zostavách a viac ako 200 kusov bojovej techniky, vrátane 15 kusov leteckej.

Ako zdôraznil minister obrany Peter Gajdoš (SNS), vojaci si chcú takto uctiť pamiatku hrdinov, ktorí bojovali za rovnaké princípy a idey, ktoré sú dnes piliermi vojenských tradícii SR - boj za mier, demokraciu, rovnosť a najmä boj proti fašizmu.

Popoludňajší program bude pokračovať hudobnými vystúpeniami a premietaním filmu Povstanie. V rámci večerného galaprogramu, ktorý sa začína od 20.30 h, vystúpia speváci Richard Müller, skupina Desmod, Kristína, Miroslav Dvorský či súbory Lúčnica a SĽUK.