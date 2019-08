Povstanie zažil ako malý chlapec: Ešte aj vtáky prestali štebotať

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

30. aug 2019 o 8:15 The Slovak Spectator

1. Čo sa vlastne dialo počas SNP? Píše James Thomson: Doing the right thing

2. Tieto septembrové podujatia po celom Slovensku by ste si nemali nechať ujsť: September 2019 - Top 10 events in Slovakia

3. Nová pobočka polícia na Obchodnej je otvorená: Obchodná Street in Bratislava has a new police station

4. Prejdite sa miestami, ktoré v Bratislave pripomínajú SNP: SNP is remembered in streets and squares in Bratislava

5. Pesničky z Bondoviek v opere, beh na Ufo a plávanie cez Dunaj už v najbližších dňoch v uliciach hlavného mesta: Foreigners: Top 10 events in Bratislava

6. Ryanair už nebude do Londýna lietať z Košíc: Ryanair stops flights from London to Košice

7. Prvý deň školy bude v Bratislave sprevádzaný štrajkom vodičov hromadnej dopravy: Bratislava public transport drivers to go on strike

8. Pozorovanie vtákov, ale aj medveďov má svojich nadšencov aj na Slovensku: Wildlife viewing: birds, bats, bears, and other animal

9. V podchode na Trnavskom mýte je lekáreň s automatom: First medical vending machine installed in Bratislava

10. Povstanie zažil ako malý chlapec: Ešte aj vtáky prestali štebotať, spomína Demeter Kokosh: Memories of the uprising: It seemed that even the birds stopped chirping

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.