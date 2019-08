Dejiny povstania v skratke a v angličtine

Brit James Thomson vysvetľuje cudzincom význam Slovenského národného povstania.

31. aug 2019 o 6:10 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/672325448&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Nedávny prieskum agentúry AKO poukázal na to, že tínedžeri a mladí o Slovenskom národnom povstaní veľa nevedia.

Cudzinci na Slovensku na tom nie sú inak. Aj preto sme sa v anglickom podcaste Spectacular Slovakia rozhodli priblížiť im tému povstania z roku 1944.

V pozícii “učiteľa” sa ocitol Brit James Thomson, ktorý sa dejinám venuje a tie slovenské ho fascinujú rovnako ako svetové či britské.

Vypočujte si najnovšiu epizódu o SNP v anglickom jazyku: 60 dní povstania za menej ako 30 minút.

