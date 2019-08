Na základné školy nastúpi viac ako 450-tisíc žiakov

Nový školský rok začína v pondelok 2. septembra.

30. aug 2019 o 14:39 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva už má predbežné počty žiakov, ktorí nastúpia do škôl v školskom roku 2019/2020.

Predpokladaný počet žiakov na základných školách je 458 003, na stredných školách 201 903.

Do 1. ročníka základnej školy pôjde podľa zápisu 58 184 detí. Údaje poskytol agentúre SITA tlačový odbor ministerstva.



Zber štatistických údajov sa každoročne uskutočňuje k 15. septembru a po ich spracovaní, teda približne začiatkom októbra, bude mať rezort k dispozícii presné údaje.



V uplynulom školskom roku 2018/2019 nastúpilo do základných škôl 447 092 žiakov, do stredných škôl 201 947 žiakov.

Vyplynulo to zo štatistických údajov Centra vedecko-technických informácií.