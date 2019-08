Šéf múzea SNP Mičev: Na oslavy chodia aj hulváti

Pískať na oslavách SNP je nedôstojné.

30. aug 2019 o 20:25 Roman Cuprik

Generálny riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev každý rok počúva, ako politici v prejavoch zneužívajú oslavy Povstania na vlastnú kampaň. V rozhovore pre SME hovorí, že sa mu to nepáči, ale nemá to ako ovplyvniť.

Ako vnímate prejav Andreja Danka počas osláv SNP a jeho reči o liberalizme a Gustávovi Husákovi?

Môžem k tomu povedať len toľko, že žiadna politika na to pódium nepatrí.

Tieto prejavy ako šéf múzea počúvate roky. Čo bol podľa vás za to obdobie najhorší výrok na oslavách SNP?

Každý rok to niekto zneužije na politikárčenie, ale nerád by som rozoberal konkrétne prejavy.

Opakujem, politika na to pódium vôbec nepatrí. Je síce každého osobná vec, čo počas príhovoru povie, ale na oslavách SNP by sa malo hovoriť o odkaze SNP, a nie o súčasnej politickej situácii.

Z pohľadu súčasnej politiky je podľa mňa legitímne hovoriť len o tom, že by sme sa k totalite nemali nikdy vrátiť, hoci by to niektorí chceli.

Snažili ste sa o tom s politikmi hovoriť?