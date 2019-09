Danko a Pellegrini nevidia časté novelizácie ústavy ako problém

Podľa prezidentky by sa mohli v budúcnosti sťažiť podmienky na to, aby bola ústava novelizovaná.

BRATISLAVA. Ústava SR je základným právnym rámcom, ktorý doposiaľ umožňuje fungovanie Slovenskej republiky.

Zhodli sa na tom v relácii RTVS O 5 minút 12 traja najvyšší ústavní činitelia - prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Andrej Danko a premiér Peter Pellegrini.

Kým Danko a Pellegrini nevidia časté novelizácie ako problém, podľa prezidentky Čaputovej by sa mohli v budúcnosti sťažiť podmienky na to, aby bola ústava novelizovaná.

Ako príklad uviedla Českú republiku, kde sa za rovnaký čas menila ústava o polovicu menej.

Voľba ústavných sudcov

Ústavní činitelia okrem iného v relácii hodnotili aj voľbu ústavných sudcov či práva menšín.



„Myslím si, že áno, vzhľadom na to, že ide o základný zákon, mal by požívať väčšiu právnu stabilitu. Tých modelov, akými sa dá zmeniť súčasný stav, existuje viacero, záleží, samozrejme, na tom, na čom by sa zhodla NR SR. Môžem spomenúť napríklad, že by o ústavných zmenách rozhodovali občania v referende, alebo dvojkomorový parlament a ako tretiu možnosť spomeniem systém, kedy by ústavné zmeny musela odobriť NR SR v dvoch po sebe idúcich volebných obdobiach,“ povedala Čaputová na otázku, aké zmeny si vie v základnom právnom rámci predstaviť.

Podľa Danka je ústava v súčasnosti dostatočná. „Je nastavená komplexne a obsahuje všetko dôležité. Musíme povedať, že za to obdobie ukázala, že je moderným a funkčným dokumentom,“ povedal predseda NR SR. Danko však nevylúčil, že v budúcnosti bude ústava predmetom politických pretekov.



Obdobný názor zastáva aj premiér Pellegrini, ktorý zároveň poďakoval tvorcom ústavy.

„Myslím si, že naša novodobá história Slovenska ukázala, že aj napriek tomu, že Ústava SR vznikala v napätom období, obstála. Aj napriek novelizáciám ukázala, že je moderná a nadčasová a môže sa porovnávať s inými ústavami,“ povedal Pellegrini. Názor ústavných činiteľov sa rozchádza v otázke voľby ústavných sudcov.

Kým Čaputová s Pellegrinim opakujú, že poslanci mohli chýbajúcich sudcov zvoliť skôr, predseda parlamentu Danko to nepovažuje za chybu parlamentu.

Podľa neho totiž rozlične narábajú s ústavou prezidenti, teda najskôr Andrej Kiska a potom Zuzana Čaputová.



„Máme tu dva právne výklady, dvoch hláv štátu. Kým Andrej Kiska menoval z neúplného počtu kandidátov, nová prezidentka chce počkať na kompletný zoznam. Národná rada SR si pritom plní svoje povinnosti, ale voľba sudcov je aj o politickej dohode, ktorá musí vzniknúť,“ priblížil Danko.

Úspešný piaty pokus?

Predseda národniarov neodopovedal, či podľa neho NR SR na piaty pokus v septembri definitívne uspeje. So svojimi straníckymi kolegami plánuje na túto tému diskutovať aj Pellegrini.

„Ja som názor nezmenil. Veľmi ma mrzí, že sa nepodarilo zvoliť sudcov skôr, a aj preto som kritizoval celý proces. Budem so svojimi kolegami v strane o tejto téme ešte veľmi intenzívne hovoriť,“ doplnil Pellegrini.



V úspešne ukončený proces voľby sudcov dúfa aj prezidentka Čaputová. „Verím, že na najbližšej schôdzi NR SR zvolí chýbajúci počet a ja následne vymenujem sudcov bez akéhokoľvek zdržovania. Mená v tejto chvíli konkretizovať nebudem,“ dodala Čaputová.

Ak si vie predstaviť prezidentka zmeny v znení ústavy, sú to práve menovacie právomoci. Podľa nej by sa žiadali niektoré texty spresniť, aby bolo jasné a zrejmé, ako môže pri menovaní prezident postupovať.