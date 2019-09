Cynická obluda bude každý deň na SME.sk

Vtipy Cynickej obludy prechádzajú na SME.

1. sep 2019 o 14:46 Cynická obluda

História je taká, že Cynická obluda začala v júli 2012 vychádzať na googlovskej platforme Blogger a na tom sa dodnes nič nezmenilo.

Stále je to ten hnusný, neoptimalizovaný, užívateľsky neprítulný blog, ktorý som si pred siedmimi rokmi vybral, lebo sa to dalo vyklikať za tri minúty.

Napriek očakávaniam a zdravému rozumu sa krátko po svojom založení Obluda stala nezaslúžene slávnou, škaredé koláže s politickými, väčšinou času pomerne sprostými vtipmi zrazu mali desaťtisíce fanúšikov a milióny klikov.

Spolu s tým prišiel aj záujem naozajstných médií a ja som sa nemal dôvod mu brániť. Moje vtipy začali nepravidelne vychádzať v denníku SME a keď sa v búrlivej dobe zo SME oddelil Denník N, Cynická obluda sa presunula pod doménové krídla nového N-ka.

Nič sa tým nezmenilo na samotnej podstate mojej tvorby, akurát ju zrazu pravidelne videlo viac ľudí, ako keď len vychádzala na samostatnej a dodnes fungujúcej adrese cynickaobluda.com.

Po viac ako štyroch rokoch peknej spolupráce s N-kom, na ktorú nemôžem povedať jediného zlého slova, sa Obluda na doménovej úrovni opäť presúva. Od 1. septembra 2019 je doménovou súčasťou denníka SME.

Ak si človek nečíta v prehliadači obsah toho horného okienka s linkom, v podstate si to ani nevšimne. Obluda ostáva Obludou, naďalej s úplnou nezávislosťou, na vlastnej platforme, akurát odkazy na moje vtipy už nebudú prichádzať z výsostných vôd Denníka N, ale skôr zo SME a nová doména bude cynickaobluda.sme.sk.

“ Predpoklad je, že moje vtipy sa dostanú k ešte väčšiemu publiku a ešte viac budú mrzieť tých, čo sa v nich objavujú. „

Predpoklad je, že sa tým moje vtipy dostanú k ešte väčšiemu publiku, než doteraz a ešte viac budú mrzieť tých, čo sa v nich objavujú.

Z technického hľadiska sa okrem miliónov lajkov pod samotnými článkami (zbohom, lajky, nestihol som vás ani len Sorošovi vyfakturovať), obeťou predoménovania stali externé linky na tisícky starších vtipov. Ak klikáte na niečo začínajúce cynickaobluda.dennikn.sk, dostanete len chybovú hlášku.

Istotne by sa dalo nájsť sofistikované riešenie, ako to ošetriť, nejaké zásadné DNS-presmerovávacie-ítečkárske voodoo, ale rozhodol som sa, že to nie je až taká tragédia, aby sa tým zaoberali mozgy chytrejšie od môjho.

Jednak preto, že nové vtipy tvoria drvivú väčšinu návštevnosti, takže za dva týždne pravidelného vychádzania vtipov pod novou doménou si na to už nikto ani nespomenie a tiež preto, že ak na tom niekomu veľmi záleží, prepísať v tej hornej linke „dennikn.sk" na „sme.sk" trvá len pár sekúnd a komu sa to nechce, tak sa tu stále bavíme o nič neriešiacej stránke s nepodstatnými vtipmi a nie o atómovej elektrárni.

Ak vám záleží na istotách, tie majú predplatitelia mobilnej appky Cynickej obludy, pre ktorých sa nezmenilo absolútne nič, naďalej vidia všetky tisíce verejných vtipov a stovky neverejných bonusových vtipov priamo vo svojich telefónoch a toto celé si ani nevšimnú.

Vďaka Denníku N za doterajšiu spoluprácu, vám všetkým za pozornosť a denníku SME vopred za nové obzory.

Rado Ondřejíček,

ten čo má v Cynickej oblude jediné kľúče od miešačky