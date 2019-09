Ľudia sa poslancov pýtali najmä na témy bežného života

Deň otvorených dverí považuje Bugár za "trochu zbytočný".

1. sep 2019 o 15:45 TASR

BRATISLAVA. Ľudia sa poslancov počas nedeľňajšieho Dňa otvorených dverí v Národnej rade pýtali najmä na témy, ktoré sa ich dotýkajú v bežnom živote.

Politici diskusiu vítajú, prekvapila ich najmä účasť a záujem občanov.

"To najdôležitejšie je diskusia s ľuďmi. Na rozdiel od klasických politických diskusií, tieto diskusie s občanmi sú o vecných problémoch, o tom, čo ich naozaj trápi," skonštatoval poslanec za Smer Erik Tomáš.

Priblížil, že otázky občanov, sa týkali predovšetkým ich bežného života a tém, ktoré sa ich priamo dotýkajú.

Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák dodal, že aj ľudia majú takto možnosť stretnúť politikov. Obe strany si podľa jeho slov môžu vypočuť, čo si o niektorých veciach myslia.

"Ten reálny kontakt je veľmi dôležitý," povedal. Účasť na DOD vníma pozitívne, potešil ho aj počet návštevníkov v klube SNS.

DOD v parlamente považuje predseda Mosta-Híd Béla Bugár za "trochu zbytočný". "Myslím si, že NR SR musí byť otvorená vždy pre občanov," zdôraznil.

Súvisiaci článok Pred parlamentom veje slovenská vlajka. Nie je dúhová ani hnedá, vyhlásil Danko Čítajte

Poukázal na to, že mnoho ľudí čaká pred parlamentom v rade a nemusia sa stihnúť dostať dnu. Lepšie by podľa jeho slov bolo robiť to tak, ako sa to robí počas schôdzí, teda formou pravidelných organizovaných skupín.

Pre návštevníkov však aj v klube Mosta-Híd pripravili program. Bugár zdôraznil, že v prvom rade ponúkajú informácie, týkajú sa podľa jeho slov aj návrhov zákonov z dielne Mosta-Híd.

Prekvapila ho napríklad podpora zo strany návštevníkov, a to aj vzhľadom na výsledky predvolebných prieskumov.

Deň otvorených dverí v parlamente a diskusiu s návštevníkmi uvítali aj opozičné poslanecké kluby.

"Ľudia môžu pocítiť blízkosť práce poslanca, môžu sa pýtať niekedy aj ťažké otázky a tak to má byť. Poslanec musí vedieť odpovedať svojim voličom," povedal v súvislosti s DOD predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger, otázky ho podľa jeho slov neprekvapili.

"Ľudia majú možnosť spoznať sa s poslancami v nepracovný deň a popýtať sa ich na všetko možné," skonštatoval poslanec za SaS Jozef Rajtár s tým, že aj názory občanov sú podnetné a vždy sa z ich pohľadu na vec dá niečo naučiť. Podľa jeho slov ho prekvapil záujem ľudí o parlament a poslancov.