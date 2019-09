Mazurek z ĽSNS môže stratiť mandát poslanca

Mazurek je neprávoplatne odsúdený z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia.

2. sep 2019 o 21:23 TASR

BRATISLAVA. Najvyšší súd (NS) SR bude v utorok (3. 9.) rozhodovať o kauze extrémistických výrokov poslanca Národnej rady (NR) SR Milana Mazureka (ĽSNS).

Špecializovaný trestný súd ho uznal vinným z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia.

V prípade potvrdenia rozsudku príde Mazurek podľa ústavného právnika z Právnickej fakulty Univerzity Komenského (UK) Mareka Domina o poslanecký mandát.

V prípade právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin poslanca zaniká mandát automaticky, uviedol pre TASR Domin s odvolaním sa na Ústavu SR.

Spomínaný trestný čin je podľa neho úmyselný, čím by jeho právoplatné odsúdenie teda znamenalo stratu mandátu. To by podľa Domina znamenalo nástup náhradníka z kandidátky ĽSNS.

Vzhľadom na to, že proti rozsudku NS neexistuje riadny opravný prostriedok, by právoplatnosť takéhoto rozhodnutia bola nadobudnutá v deň vyhlásenia, ozrejmil pre TASR odborník na trestné právo a profesor Právnickej fakulty UK Tomáš Strémy.

V prípade právoplatného odsúdenia má podľa jeho slov poslanec teoreticky nárok na mimoriadny opravný prostriedok, ktorý však nemá odkladný účinok.

Milana M. obžaloval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry pre jeho hanlivé výroky s rasistickým charakterom na adresu rómskeho etnika, odvysielané v októbri 2016 v Rádiu Frontinus.