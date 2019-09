Čaputová kandidáta na šéfa Najvyššieho súdu, ktorý by bol sporný, nevymenuje

Súdnou radou zvoleného kandidáta Čaputová nemusí automaticky vymenovať.

2. sep 2019 o 17:18 TASR

BRATISLAVA. Prezidentka SR Zuzana Čaputová negarantuje, že by automaticky vymenovala zvoleného kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu SR.

Uviedla to v pondelkovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.

Súvisiaci článok Po kresle šéfa Najvyššieho súdu túžia známe tváre Čítajte

"Nebudem vymenovávať osoby, ktoré by mali sporný, či už profesijný, alebo osobnostný príbeh. To znamená, ktoré by v danej dobe neprispeli k dôveryhodnosti justície," doplnila prezidentka.

Voľba predsedu Najvyššieho súdu SR bude 9. septembra na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady.

Na post kandidujú štyria sudcovia - Jana Bajánková, Štefan Harabin, Ivetta Macejková a Soňa Mesiarkinová.

Bajánkovú navrhlo do funkcie 15 sudcov NS SR, sudcovská rada Krajského súdu v Banskej Bystrici, Trenčíne a Nitre, plénum sudcov Okresného súdu Piešťany a jedna členka Súdnej rady. Harabina navrhla sudkyňa NS SR.

Bývalú predsedníčku Ústavného súdu SR Ivettu Macejkovú navrhlo 26 sudcov NS SR a Soňa Mesiarkinová kandiduje na návrh jedného člena Súdnej rady.

Súdna rada o kandidátoch rozhodne v tajnej voľbe. Kandidát, ktorého rada predloží prezidentke na vymenovanie, potrebuje získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov Súdnej rady.