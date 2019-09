Dobré ráno: Pre dobrú fotku sa ľudia aj pobili, hovorí víťazný fotograf zo SME

Do súťaže sa prihlásilo 189 fotografov.

2. sep 2019 o 23:20 Jozef Jakubčo, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/675208760&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Usmiata, v dave nadšených ľudí, tušiaca blížiaci sa úspech. Fotograf denníka SME Jozef Jakubčo zachytil volebnú noc Zuzany Čaputovej, počas ktorej si ju Slovensko zvolilo za prezidentku.

So sériou Noc s prezidentkou sa teraz stal absolútnym víťazom fotografickej súťaže Slovak Press Photo.

Do súťaže sa registrovalo 189 fotografov, ktorí zaslali spolu 2250 snímok.

Čím si práve Noc s prezidentkou získala medzinárodnú porotu?

Ako fotoséria vznikla a ako vôbec vyzerá práca fotografa?

Nikola Bajánová sa rozprávala s víťazom súťaže Jozefom Jakubčom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Ohlásený odchod dlhoročného šéfa hasičov Alexandra Nejedlého nemusí byť taký definitívny, ako vyzeral. Presunúť sa totiž môže na oveľa lukratívnejší post v zahraničí, ktorý sa ministerstvo vnútra ešte len chystá vytvoriť. Podľa informácií denníka SME by mal Nejedlý pôsobiť v Prahe na diplomatickom poste.

Slovensku hrozí, že bude musieť za kauzu predaja emisných povoleniek americkej schránkovej firme Interblue Group, zaplatiť ďalších 50 miliónov eur navyše. Ide o kauzu s teplým vzduchom z roku 2008, pre ktorú odišli viacerí ministri SNS. Nástupca americkej schránky teraz žaluje ministerstvo životného prostredia za porušenie zmluvy o predaji kvót skleníkových plynov.

Šéf komunikácie prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Burgr končí v Prezidentskom paláci a do budúcoročných parlamentných volieb bude robiť kampaň pre Progresívne Slovensko a Spolu.

Ministerstvo vnútra v pondelok zaregistrovalo stranu exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí. Svojim podpisom jej k registrácii pomohlo 16-tisíc ľudí. Tie podľa Kisku vyzbierali za tri týždne.

Vtipy Cynickej obludy sú od 1. septembra súčasťou domény denníka SME. Na SME sa tak Cynická obluda vracia po štvorročnej prestávke.

Odporúčanie

Fotoreportér by nemal mapovať vojnový konflikt len preto, že niekde vypukli boje a on iba hľadá dobrodružstvo. Ak chcete zdokumentovať vojnu, musíte vedieť, aký príbeh si z nej chcete odniesť. Takto odpovedá holandský fotograf Kadir van Lohuizen kolegyni Nine Sobotovičovej v rozhovore, ktorý ešte minulý týždeň priniesol denník SME.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.