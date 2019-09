Poslanec ĽSNS Mazurek príde o mandát, súd ho uznal vinným

Trest za rasistické reči o Rómoch je definitívny.

3. sep 2019 o 11:36 Peter Kováč

BRATISLAVA. Poslanec ĽSNS Milan Mazurek príde o svoj poslanecký mandát, keďže ho Najvyšší súd v utorok definitívne odsúdil za rasistické reči o Rómoch spred troch rokov.

Ide vôbec o prvého slovenského zákonodarcu, ktorého vylúčili takýmto spôsobom z parlamentu.

Trojčlenný senát pod vedením sudcu Petra Paludu uznal Mazureka za vinného a pokutu pre neho pritvrdil na 10-tisíc eur. Ide o dvojnásobnú sumu oproti tej, ktorú Mazurekovi uložil prvostupňový súd.

"Finančný trest považoval súd za neprimerane nízky," skonštatoval Paluda, ktorý predtým v rámci pojednávania overoval majetkové pomery poslanca kotlebovcov.

Ak by Mazurek pokutu odmietol zaplatiť, súd určil ako náhradu polročný nepodmienečný trest, čo by znamenalo väzenie.

Uznanie viny na súde za úmyselný trestný čin pri poslancoch znamená automatickú stratu poslaneckého mandátu. Mazureka v parlamente nahradí Milan Špánik, trenčiansky krajský predseda ĽSNS.

Trest by však Mazureka nemal vyradiť z budúcoročných parlamentných volieb. Zaplatením pokuty sa totiž trestný čin zahladí a nebude prekážkou v opätovnej kandidatúre za poslanca.

"Iné by to bolo, ak by bol odsúdený na nepodmienečný trest slobody," vysvetľje ústavný právnik Eduard Bárány.

Mazureka obžalovali pre jeho výroky o Rómoch s rasistickým charakterom, ktoré odvysielalo žilinské Rádio Frontinus ešte v októbri 2016.

V utorok prišli poslanca ĽSNS na Najvyšší súd osobne podporiť nielen šéf ĽSNS Marian Kotleba, či europoslanec extrémistov Milan Uhrík, ale aj takmer celý poslanecký klub kotlebovcov.

Mazurekova obhajoba

Mazurek v záverečnej reči upozorňoval na to, že prvostupňový súd nebral do úvahy celý kontext relácie v Rádiu Frontinus, ktorá trvala viac ako dve hodiny. Rovnako ani jeho vystúpenia v parlamente. Pravidelne totiž vraj vystupuje s prejavmi, ktoré hovoria o Rómoch pozitívne, tvrdí.

"Konečným dôsledkom tohto trestu by nebol finančný trest, ale strata mandátu," upozorňoval Mazurek.

Po vynesení rozhodnutia zopakoval obdobné stanovisko, no vrátil sa aj k výrokom zo žilinského rádia.

"Nemám čo ľutovať, pretože som povedal pravdu, s ktorou súhlasí väčšina obyvateľov východného Slovenska," povedal Mazurek.

Čo bude robiť po odchode z parlamentu, zatiaľ nevedel povedať.

Zastal sa ho aj stranícky šéf Marian Kotleba, ktorý upozornil, že z parlamentu vypadne človek, ktorý dostal v nedávnych eurovoľbách viac ako 40-tisíc ľudí.

Či pokutu 10-tisíc eur zaplatí Mazurek zo svojho, alebo mu pomôže strana, kotlebovci po súde nepovedali.

"Po naštuovaní rozhodnutia určite podáme mimoriadne dovolanie," avizoval Mazurekov právnik Tomáš Rosina. Úspech tohto kroku je však menej pravdepodobný, keďže Mazurek by s právnikmi museli pri mimoriadnom dovolaní argumentovať novými dôkazmi v prípade.

Okrem Rosinu obhajoval poslanca aj Peter Kupka. Ide o dvoch advokátov, ktorí zastupovali ĽSNS aj pri návrhu generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára na rozpustenie strany. Najvyšší súd tento návrh v apríli tohto roka zamietol.

Mazurekovi advokáti sa na súde snažili spochybniť prakticky všetky dôkazy proti poslancovi - od toho, či šlo o rasistický podtón výrokov v rádiu, po nezávislosť súdnych znalcov, či to, že záznamy z rozhlasového vysielania nie sú oficiálne. Práve kvôli tomu vraj nemožno naisto dokázať, že Mazurek povedal to, čo ukázali nahrávky relácie zverejnené dodnes napríklad aj na internetovom kanáli youtube.

Reakcia kotlebovcov

Špecializovaný trestný súd Mazureka vlani v apríli uznal vinným z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia a uložil mu pokutu päťtisíc eur. Súčasťou trestu bolo, že ak pokutu neuhradí, platí pre neho polročný podmienečný trest.

Prvostupňový verdikt vtedy spustil prudkú reakciu kotlebovcov, ktorí sa po súde začali vyhrážať sudcovi aj prokurátorovi či znalcovi tým, že raz skončia na lavici obžalovaných aj oni sami.

"Spomeňme si, ako sa Izrael vyrovnával s nacistickými zločincami. Keď bolo treba, prišli si po nich,“ povedal vtedy Kotleba.

Mazurek aj prokurátor sa napokon hneď na mieste voči verdiktu odvolali, preto sa prípade presunul na Najvyšší súd.

Mazurek pred troma rokmi v živom vysielaní rádia hovoril o "cigánskom terore". Okrem iného povedal, že "150 miliónov eur sa ide použiť na domy pre ľudí z cigánskych komunít. To jest pre ľudí, ktorí nikdy pre náš národ, pre náš štát nič neurobili, práve naopak, rozhodli sa žiť asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém. My, ktorí žijeme slušným životom a pracujeme, tak na nás štát úplne kašle, zatiaľ čo týmto asociálom dá zadarmo úplne všetko“.