Šéf vojenského spravodajstva Balciar musí okamžite skončiť, mieni OĽaNO

Balciar je podľa Gajdoša profesionál a jeho súkromné aktivity nekomentuje.

3. sep 2019 o 11:03 (aktualizované 3. sep 2019 o 11:21) SITA

BRATISLAVA. Šéf Vojenského spravodajstva Ján Balciar by mal pochopiť, že je čas odísť a mal by odísť sám. Myslí si to tieňový minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Reagoval na medializovanú výstavbu v Národnom parku Nízke Tatry.

OĽaNO poukazuje na viaceré kauzy

„Generála Balciara médiá opakovane spájajú s viacerými kauzami. Napriek tomu, že to vedeli politici i verejnosť, bol vymenovaný súčasným ministrom obrany Petrom Gajdošom za riaditeľa Vojenského spravodajstva. Vojenské spravodajstvo je primárne o tom, že mu treba dôverovať. Ako sa im dá dôverovať, keď im šéfuje takýto človek, ktorý ma zrazu obrovský majetok?" pýtal sa Naď na dnešnej tlačovej besede.

Podľa neho má Balciar 23 nehnuteľností. „Niektoré kúpil od černákovcov a 12 apartmánov dostal od otca, ktorý ich kúpil od bývalého investičného manažéra Penty," uviedol Naď.



Naďovi pri Balciarovi chýba transparentnosť konania, transparentnosť dokladovania majetku a príjmov a transparentnosť toho, s kým sa stretáva.

„Generál Balciar v týchto aspektoch zlyhal. Pre mňa bol nepochopiteľne vymenovaný za riaditeľa. Bol trikrát povýšený a teraz je štvorhviezdičkový generál. Vojaci zarábajú asi tisíc eur, minister päťtisíc eur a riaditeľ zarába asi desaťtisíc eur. Nemyslím si, že toto je normálne. Má majetky v hodnote miliónov eur a pochybné styky. Taký človek nikdy riaditeľom nemal byť," uzavrel Naď.

Majetkové pomery

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger vyzval ministra obrany Petra Gajdoša, aby v mene generála vysvetlil majetkové pomery.

„Rozsah nehnuteľností a ich hodnota je problém. Je tu podozrenie, že ich generál kúpil od závadových osôb. Vrhá to zlý tieň na Vojenské spravodajstvo. Vyzývame, aby sa vzdal svojej funkcie," uviedol Heger.

Balciarovo súkromie Gajdoša nezaujíma

Šéf Vojenského spravodajstva Ján Balciar je profesionál a jeho súkromné aktivity nebudem komentovať, uviedol pred dnešným zasadnutím parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

Podľa jeho slov musia medializovanú výstavbu v Národnom parku Nízke Tatry preveriť príslušné úrady. „Máme stavebný úrad, ktorý vydáva povolenia. Ja nemám dôvod situáciu preverovať. Ide o súkromné aktivity generála Balciara," povedal Gajdoš.

Minister obrany Gajdoš je s prácou šéfa Vojenského spravodajstva spokojný a zatiaľ na odvolanie nevidí dôvod.