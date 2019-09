Vznikajúce maďarské hnutie chce spojenie síl, ktoré Most-Híd a SMK nepriniesli

3. sep 2019 o 11:57 (aktualizované 3. sep 2019 o 12:49) SITA

BRATISLAVA. Vznikajúce hnutie Összefogás-Spolupatričnosť zbiera podpisy na svoju registráciu.

Ako uviedli na utorkovej tlačovej besede, ich cieľom je zabezpečenie maďarského zastúpenia v parlamente a zmena vlády v prospech slušného Slovenska.

Čo nepriniesol Most-Híd a SMK

Podľa predstaviteľov a zakladateľov hnutia maďarskí voliči chcú zmenu a spojenie maďarských síl, ktorú Most-Híd a SMK nevedeli priniesť.

Hnutie zakladajú ľudia mladšej a strednej generácie, doposiaľ pôsobiaci prevažne v občianskej sfére, k iniciatíve sa ako členovia prípravného výboru symbolicky pridali aj dvaja bývalí politici, reprezentanti dvoch názorových prúdov: bývalá poslankyňa EP Edit Bauer a bývalý ponovembrový podpredseda vlády Gábor Zászlós.



Jeden zo zakladateľov iniciatívy a bývalý zástupca šéfredaktora denníka Új Szó Szabolcs Mózes na tlačovej besede uviedol, že maďarskí voliči chcú spojenie maďarských síl, a preto vzniká táto platforma.

„Chceme vytvoriť alternatívu na maďarskej scéne," povedal. „Poslednou šancou pre Most-Híd a SMK bola ich koalícia, poslednou šancou pre maďarskú komunitu je obsahový a personálny reštart a spojenie,” povedal Mózes.

Zbierajú podpisy

Hnutie začalo so zberom podpisov v piatok. Mózes je presvedčený, že ak chcú dosiahnuť výsledok vo voľbách nad hranicou piatich percent, musia spojiť nielen skúsených dôveryhodných politikov, ale aj priniesť nové tváre.

„Ak chceme zmeniť smerovanie krajiny, budeme potrebovať aj maďarské hlasy v NR SR. Jediná šanca na úspech je hnutie, ktoré vie zjednotiť maďarských voličov," dodal.

Ako povedal, ani Most-Híd a ani SMK v prieskumoch nedosahujú hranicu päť percent. „Je malý predpoklad že by dosiahli päť percent," uviedol Mózes.

Hnutie je podľa jeho slov pripravené na širokú spoluprácu a nevylučuje nikoho, kto dodržiava demokratické a proeurópske zásady.

Mimoriadna situácia

Podľa bývalej europoslankyne Edit Bauer si mimoriadna situácia vyžaduje mimoriadne riešenia. Preto podľa nej treba vytvoriť platformu, ktorá môže byť šancou na spojenie maďarskej komunity.

Predstavitelia hnutia sú presvedčení, že hnutie môže byť zárodkom volebnej strany. Hnutie je podľa nich otvorené pre každého, kto bude súhlasiť s programom. Hnutie bude proeurópske a demokratické.



Bývalý ponovembrový podpredseda vlády Gábor Zászlós tvrdí, že aj takto krátko pred voľbami treba hľadať riešenie situácie pre maďarskú komunitu. Podľa neho maďarská komunita má mať zastúpenie v parlamente a má byť súčasťou slovenského demokratického politického spektra.

Zsolt Simon: Je predčasné hovoriť o spolupráci

Predseda strany Maďarské fórum Zsolt Simon pre agentúru SITA uviedol, že práve Maďarské fórum ponúka od začiatku možnosť spolupráce pre tých, ktorí chcú niečo urobiť pre maďarské zastúpenie v slovenskom parlamente.

Podľa neho je predčasné hovoriť o možnej spolupráci s hnutím Spolupatričnosť, keď ešte nie je jasné, či stihnú vyzbierať podpisy potrebné na registráciu a či ich ministerstvo vnútra zaregistruje dostatočne včas pred parlamentnými voľbami.

„Otázkou je aj to, aké ďalšie hodnoty predstavujú. Je ťažko sa vyjadriť, či sa im podari zaregistrovať. Preto my presadzujeme, aby sme spolu s SMK prijali rozhodnutie a vyslali signál, že pôjdeme spoločne do parlamentných volieb. Čo nevylučuje aj spoluprácu s kýmkoľvek, kto sa vie angažovať pre maďarskú komunitu," povedal Simon s tým, že Maďarské fórum sa chce správať zodpovedne.