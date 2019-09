Medzinárodnú cenu Slovenskej akadémie vied si prevzal Mark Hillery

Hillery je expertom v oblasti teoretickej kvantovej optiky a teórie kvantovej informácie.

3. sep 2019 o 12:16 TASR

BRATISLAVA. Medzinárodnú cenu Slovenskej akadémie vied (SAV) si v utorok v Bratislave prevzal Mark Hillery. Je expertom v oblasti teoretickej kvantovej optiky a teórie kvantovej informácie. Vydal viac než 200 publikácií a má 15-tisíc citácií.

Predseda SAV Pavol Šajgalík pre TASR poznamenal, že tento rok bolo návrhov na ocenenie viacero.

"Profesor Hillery sa stal držiteľom ceny, pretože má dlhodobú spoluprácu s profesorom Vladimírom Bužekom z Fyzikálneho ústavu SAV. Spolupracujú na aktuálnej téme, ktorá sa volá kvantová informatika. Dnes kvantové technológie znamenajú akoby nový prielom v technologickom vývoji vo svete," povedal Šajgalík.

Hillery si myslí, že kvantové počítače by mohli byť použité na veci, ako je napríklad navrhovanie nových liekov alebo materiálov, kde sú simulácie veľmi zložité. Podľa neho by to pri kvantových počítačoch mohlo byť omnoho rýchlejšie.

Ocenený vedec študoval v rokoch 1975 - 1980 na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Krátko pôsobil v Optickom vedeckom centre na univerzite v Arizone a do roku 1984 aj na Inštitúte modernej optiky na univerzite v Novom Mexiku.

V roku 1985 nastúpil na Hunter College of the City University v New Yorku, kde získal v septembri 1993 vedeckú hodnosť profesora.

S Fyzikálnym ústavom SAV spolupracuje Hillery podľa jeho slov od roku 1993. Šajgalík priblížil, že vďaka tomu vzniklo viac ako 50 publikácií, ktoré majú spolu viac ako 7000 citácií.

Najbližším spolupracovníkom Hilleryho na Slovensku je Vladimír Bužek. Vďaka ich spolupráci vznikli najvýznamnejšie vedecké výsledky slovenského vedca.

Spoločne vymysleli prvý viacužívateľský kvantový kryptografický protokol umožňujúci kvantové zdieľanie tajomstva, ale tiež spôsob, ako optimálne klonovať kvantové bity.

Akadémia udeľuje Medzinárodnú cenu SAV každý rok.