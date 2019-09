Fedor žiada vládu, aby už nerozhodovala o modernizácii armády

Poslanec za Most-Híd vyzýva na hlbšie analýzy.

4. sep 2019 o 10:22 SITA

BRATISLAVA. Vláda by už nemala rozhodovať o veľkých obranných projektoch. Myslí si to poslanec NR SR z poslaneckého klubu Mosta-Híd Martin Fedor.

Poslanec Fedor sa odvoláva na medializované informácie, podľa ktorých rezort obrany pripravil projekty na obstaranie (3D radary, 8x8 vozidlá, húfnice, 4x4 vozidlá) v celkovej hodnote približne 1,5 miliardy eur.

„Tieto plánované nákupy znamenajú obrovský záväzok pre budúce vlády, ďalšie štátne rozpočty a slovenských občanov. Som presvedčený, že každý z týchto projektov by mal byť opätovne podrobený, okrem iného, aj dôkladnej nákladovej analýze," uviedol Martin Fedor.

"Tá by mala zahŕňať aj možnosti využitia medzirezortnej alebo medzinárodnej spolupráce. Môže to byť efektívny nástroj na znižovanie finančnej náročnosti týchto rozsiahlych projektov. Tak si to napokon vláda zapísala do programového vyhlásenia," uviedol Fedor v tlačovej správe.

Súvisiaci článok Vláda o armádnych radaroch stále nerozhodla Čítajte

Modernizácia slovenských ozbrojených síl je podľa neho nevyhnutnosťou, schvaľovanie rozporuplných a finančne náročných projektov pár mesiacov pred voľbami sa však nedá považovať za zodpovedné ani za odôvodnené.

„Vyzývam preto premiéra, aby vláda SR už do volieb nerozhodovala o týchto mimoriadne nákladných projektoch, ale prenechala túto zodpovednosť vláde, ktorá vzíde z ďalších parlamentných volieb," uzavrel Fedor.