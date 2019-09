Pellegrini rokoval s budúcou šéfkou Európskej komisie aj o Šefčovičovi

Von der Leyenová Šefčoviča pozná a má záujem o jeho skúsenosti.

4. sep 2019 o 11:53 TASR

BRUSEL. Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič bude hrať v novej Európskej komisii dôležitú rolu.

Po stredajšom stretnutí s predsedníčkou budúcej Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou to uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že o jeho konečnej pozícií bude informovať až samotná predsedníčka.

Šefčovičova pozícia sa môže posilniť

Von der Leyenová podľa Pellegriniho Šefčoviča pozná a považuje ho za jedného z najskúsenejších komisárov, ktorí sú momentálne nominovaní.

"Chce s ním veľmi intenzívne spolupracovať a mať ho v užšom kruhu," priblížil.

V tomto zmysle sa podľa premiéra môže Šefčovičova pozícia posilniť, pretože môže očakávať užší kontakt s predsedníčkou.

Pellegrini je tiež presvedčený, že Šefčovič je stále v hre o pozíciu podpredsedu. Myslí si tiež, že slovenský eurokomisár bude mať iné portfólio než doteraz, pretože nie je zvykom, aby sa portfóliá opakovali.

Von der Leyenová sa v týchto dňoch postupne stretáva so všetkými kandidátmi, ktorých jej do novej komisie navrhlo 27 členských štátov EÚ.

Šefčovič zodpovedal za energetickú úniu

Svoju predstavu o rozdelení rezortov medzi nich by chcela oznámiť do niekoľkých dní.

Slovensko do novej komisie navrhlo Maroša Šefčoviča, ktorý bol v posledných dvoch eurokomisiách jej podpredsedom a v ostatných piatich rokoch zodpovedal za energetickú úniu.

Podľa Českej televízie ponúkla von der Leyenová podpredsednícku stoličku českej eurokomisárke Věre Jourovej. Ak by ju prijala, mohlo by to znamenať, že Šefčovič podpredsedom nebude.