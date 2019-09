Pellegrini označil von der Leyenovú za správnu líderku pre EÚ

Rokovali o klimatických zmenách aj moderných technológiách.

4. sep 2019 o 13:37 TASR

BRUSEL. Budúca Európska komisia (EK), ktorá začne pôsobiť od 1. novembra, má chuť sa popasovať s veľkými výzvami, ktoré stoja pred celou Európou.

Po stredajšom stretnutí s predsedníčkou budúcej Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v Bruseli to uviedol premiér SR Peter Pellegrini.

Prísľub útlmu ťažby uhlia

Von der Leyenová podľa neho potvrdila, že za veľké výzvy pre EÚ považuje klimatické zmeny a cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Premiér jej pripomenul, že Slovensko je jedinou krajinou Vyšehradskej štvorky (V4), ktorá sa k tomuto záväzku prihlásila a chce tento cieľ dosiahnuť aj vďaka postupnému útlmu ťažby uhlia do roku 2023.

"Hovorili sme o tom, že sme industriálna krajina a musíme dávať veľký pozor na to, aby tie ambície a postupné zvyšovanie cieľov bolo aj v súlade so záujmami nášho priemyslu," uviedol Pellegrini s tým, že to platí tak pre Slovensko, ako aj pre celú EÚ.

Súvisiaci článok Pellegrini rokoval s budúcou šéfkou Európskej komisie aj o Šefčovičovi Čítajte

Na stretnutí s von der Leyenovej konštatoval, že Slovensko a Nemecko majú podobnú skladbu priemyslu a klimatické opatrenia budú mať rovnaký dosah na obe krajiny a na ich navzájom prepojené ekonomiky.

Digitálna revolúcia

Premiér rovnako ocenil sociálny program budúcej šéfky exekutívy EÚ, ktorého súčasťou sú aj sociálne istoty a diskusie o európskej minimálnej mzde či o celoeurópskom poistení v nezamestnanosti a možnostiach reagovať na veľké šoky na trhu práce.

Pellegrini a von der Leyenová hovorili aj o rozvoji moderných technológií, vede a výskume a o "digitálnej revolúcii", ktorá má šancu vytvoriť v EÚ obrovské množstvo nových pracovných miest.

"Bude to zmena fungovania spoločnosti, zmena fungovania firiem a na toto všetko sa musí Európa dobre pripraviť," povedal Pellegrini.

EÚ ako vzor pre svet

V tejto súvislosti ocenil, že von der Leyenová má chuť a vôľu zaistiť EÚ vedúcu úlohu v oblastiach, ako sú ochrana životného prostredia a planéty a moderné technológie.

"Musíme byť opäť lídrom a vzorom pre ostané krajiny, hoci nie všetky sa k týmto iniciatívam pripájajú. Ale niekto začať musí a nastaviť trendy a som rád, že u pani predsedníčky vidím ten entuziazmus a chuť vrátiť Európe líderstvo v týchto oblastiach," uviedol Pellegrini.