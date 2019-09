Z Tatier mieria k Sólymosovi pohľadnice s výzvou na zonáciu TANAPu

4. sep 2019 o 14:34 TASR

VYSOKÉ TATRY. Limitovaný počet symbolických pohľadníc s výzvou na prijatie zonácie Tatranského národného parku (TANAP) adresovali v týchto dňoch návštevníci Vysokých Tatier ministrovi životného prostredia Lászlóovi Sólymosovi (Most-Híd).

Ako informovala Lenka Hurajtová z Mestského úradu vo Vysokých Tatrách, aj takouto netradičnou formou, ktorú pripravila iniciatíva Dajme Tatrám tvar!, dostala verejnosť príležitosť pripomenúť vedeniu rezortu potrebu prijatia tohto dôležitého dokumentu.

Pohľadnice pre Sólymosa

Pohľadnice zo Štrbského Plesa, Hrebienka i Tatranskej Lomnice tak postupne poputujú na adresu ministerstva, aby pripomenuli skutočnosť, že zonáciu TANAP-u sa napriek rôznym prísľubom dodnes nepodarilo prijať. Tí, ktorí sa k víkendovej aktivite nestihli pridať a chceli by, nájdu pohľadnice v infocentrách na Štrbskom Plese a v Tatranskej Lomnici.

"Prísľuby o prijatí zonácie TANAP-u zaznievajú už 20 rokov a súčasný stav bez pravidiel je už neudržateľný. Preto žiadame o bezodkladné začatie oficiálneho procesu prijatia zonácie, chceme ukázať, že nám všetkým ide o rovnakú vec - aby TANAP fungoval v záujme ochrany prírody aj ľudí, ktorí v ňom žijú alebo ho navštevujú. Cieľom tejto iniciatívy nie je podpora konkrétneho návrhu zonácie, ale upozornenie na to, že Tatry, príroda i ľudia v nich potrebujú jasné pravidlá a žiadne výnimky," uviedol pri predstavení iniciatívy primátor mesta Vysoké Tatry a predseda Asociácie horských sídel Slovenska Ján Mokoš.

Zóny v TANAPe bez výnimiek

V súčasnosti v najväčšom slovenskom národnom parku platia stupne ochrany od tretieho po piaty a pri akejkoľvek aktivite sa musia prideľovať výnimky.

Tento proces je podľa iniciatívy nepredvídateľný a netransparentný.

Schválenie zonácie by, naopak, prinieslo vytvorenie presne vymedzených zón s jasnými pravidlami bez potreby ďalších výnimiek.

Iniciatívu Dajme Tatrám tvar! tvoria Asociácia horských sídiel Slovenska, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, mesto Vysoké Tatry, obec Štrba, Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry, OOCR Vysoké Tatry - podhorie a spoločnosť Tatry Mountain Resorts.

Ministerstvo už dávnejšie potvrdilo, že v súvislosti so zonáciou TANAP-u rokuje s neštátnymi vlastníkmi pozemkov.

Podľa hovorcu MŽP Tomáša Ferenčáka ide o veľmi náročný proces, čo však neznamená, že ministerstvo v úsilí nepokračuje.

Sólymos tiež v polovici augusta upozornil, že prijatiu zonácie by pomohlo schválenie zákona o ochrane prírody v septembri a že ak by sa tak stalo, návrh zonácie by mohol existovať do konca roka.