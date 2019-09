Martin Fedor vyzval, aby už vláda nerozhodovala o veľkých projektoch na obrane

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Fedor (Most-Híd) vyzval premiéra Petra Pellegriniho (Smer), aby vláda už nerozhodovala o veľkých obranných projektoch.

Fedor označuje modernizáciu slovenských ozbrojených síl za nevyhnutnosť.

Zároveň však schvaľovanie "rozporuplných a finančne náročných" projektov pár mesiacov pred voľbami nepovažuje za zodpovedné ani odôvodnené.

"Vyzývam preto premiéra, aby vláda SR už do volieb nerozhodovala o týchto mimoriadne nákladných projektoch, ale prenechala túto zodpovednosť vláde, ktorá vzíde z ďalších parlamentných volieb," vyhlásil.

Projekty v hodnote asi 1,5 miliardy eur sú podľa Fedora obrovským záväzkom pre budúce vlády, ďalšie štátne rozpočty a občanov.

"Som presvedčený, že každý z týchto projektov by mal byť opätovne podrobený, okrem iného, aj dôkladnej nákladovej analýze. Tá by mala zahŕňať aj možnosti využitia medzirezortnej alebo medzinárodnej spolupráce," uviedol.

Premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) nevidí dôvod komentovať Fedorovu výzvu, uviedol, že o všetkom bude rozhodovať vláda ako kolektívny orgán. "Vláda funguje do posledného dňa, ak to bude mať oprávnenie a bude to všetko tak, ako má byť, pôjdeme do toho. Ak budú pochybnosti, tak nie," dodal o možnosti nákupov pre armádu v nasledujúcich mesiacoch.

Minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) po stredajšom rokovaní vlády povedal, že projekty modernizácie, ktoré jeho rezort pripravil, je pripravený obhájiť, zároveň deklaroval, že si splnil úlohu, ktorú dostal. "Všetko, čo som mal predložiť v zmysle dlhodobého plánu modernizácie, som predložil a ja som pripravený obhájiť všetky tieto dokumenty. Je za tým obrovský kus práce a ja si za ňou stojím," uviedol Gajdoš.