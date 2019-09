Mazurekovi vyplatia po vyhodení z parlamentu ďalšie dva platy

Notebook a tlačiareň musí vrátiť. Ostanú jeho náhradníkovi.

4. sep 2019 o 20:17 Peter Kováč

BRATISLAVA. Viac ako tretinu desaťtisícovej pokuty, ktorú uložil súd Milanovi Mazurekovi z ĽSNS, pokryje odstupné.

Každý končiaci poslanec má totiž podľa platného zákona nárok na ďalšie dva platy poslanca, a to napriek tomu, že ho o mandát obral verdikt súdu.

Mazureka v utorok uznal za vinného z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia.

Samotná strata poslaneckého mandátu síce nie je súčasťou verdiktu, no je automatická pri odsúdení za úmyselný trestný čin. Na to, že by po takomto vylúčení z parlamentu prišiel zákonodarca aj o ďalšie peniaze, však už zákon nepamätá.