Jankovskej návrat na súd zákon umožňuje, jeho šéf to nekomentuje

Jankovská bude zaradená na trestný úsek bratislavského krajského súdu.

4. sep 2019 o 18:10 (aktualizované 4. sep 2019 o 18:21) SITA

BRATISLAVA. Už bývalej štátnej tajomníčke Ministerstva spravodlivosti SR Monike Jankovskej nič nebráni v tom, aby sa mohla vrátiť do talára.

Situáciu okolo Jankovskej nekomentuje zatiaľ ani predseda Krajského súdu v Bratislave Ľuboš Sádovský.

Jankovská bude sudkyňou v Bratislave

Jankovská bude po odchode z postu štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti zaradená práve na trestný úsek bratislavského krajského súdu.

V minulosti pôsobila v Trenčíne, ale ešte v tomto roku sa nechala oficiálne preložiť na pôde Súdnej rady SR.

„Krajský súd v Bratislave v tejto chvíli nedisponuje oficiálnymi informáciami o zániku funkcie štátnej tajomníčky MS SR - JUDr. Moniky Jankovskej potom, ako sa jej rozhodla vzdať 3. septembra tohto roka. Z tohto dôvodu sa zatiaľ neujala funkcie sudkyne Krajského súdu v Bratislave. Preto považujem v súčasnosti tieto otázky za predčasné," uviedol pre agentúru SITA hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

V prípade odchodu z pozície štátnej tajomníčky neplynie Jankovskej žiadna lehota.

Do talára sa teda môže vrátiť okamžite. Po prerušenom výkone funkcie sa nemôže rok uchádzať o post podpredsedníčky či predsedníčky súdu.

Mobily zobrali viacerým z justície

"Keď je niekto podozrivý z trestného činu, tak sa má vzniesť obvinenie," uviedol na margo odchodu tajomníčky Jankovskej (Smer) po stredajšom rokovaní vlády šéf rezortu Gábor Gál (Most-Híd).

"Keď sú takéto závažné pochybenia, tak sú na ťahu orgány činné v trestnom konaní," uviedol Gál vzhľadom na odobratie mobilných telefónov viacerým sudcom a Jankovskej.

Minister uviedol, že kým nie je voči týmto sudcom vznesené obvinenie, tak má zviazané ruky.

"Keď zákon hovorí, že vieme zakročiť, až keď je vznesené obvinenie, tak nech sa obvinenie vznesie," dodal.

Podľa neho sa takéto obvinenie môže neskôr zrušiť, kým však nie je vznesené, tak ako minister nemôže konať.

Na otázku, či sám nevyzval sudcov, aby sa vzdali funkcie, Gál uviedol, že ako minister nemôže zasahovať do nezávislosti súdnictva.

Generálny riaditeľ Sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu Úradu vlády SR Peter Kovařík si nevie predstaviť, že na základe zákona by bolo možné pozastaviť činnosť sudcom len na základe prvotných úkonov polície voči nim.

„Je to veľmi komplikovaná oblasť," povedal médiám po dnešnom rokovaní vlády s tým, že justícia si musí zachovať svoju samostatnosť.

Možný moment na pozastavenie činnosti nastáva podľa Kovaříka až vtedy, „keď sa pôjde do nejakej trestnoprávnej roviny". Zároveň podľa vlastných slov očakáva od justície, že bude riešiť svoj vlastný protikorupčný program.

„A začne byť efektívna v tomto boji, lebo my ako exekutívny orgán im nesmieme do toho vstupovať," povedal s tým, že justícii aj ponúkol v tejto oblasti spoluprácu.

„Ak sa na nás obrátia, vtiahneme ich do našich úvah aj do našich metód riešenia. Sme otvorení, ale v tomto smere ja naozaj nevidím priestor, aby sme im my dávali úlohy, lebo by sa to stretlo s veľkým odporom," dodal Kovařík.

Štátnej tajomníčke Monike Jankovskej ešte vo štvrtok 22. augusta podvečer zadržali policajti mobilný telefón v súvislosti s údajnou komunikáciou s Marianom Kočnera pomocou aplikácie Threema.

Policajnú akciu skúma aj šéfka Súdnej rady

Jankovská následne odcestovala na plánovanú dovolenku. Okrem Jankovskej vzali policajti mobilné telefóny aj viacerým sudcom či prokurátorom.

Denník N priniesol informáciu, že ide o prokurátora Bystríka Paloviča, sudkyňu Zuzanu Maruniakovú, Miriam Repákovú, ako aj krajskú sudkyňu Andreu Haitovú, ktorá je Jankovskej sestra.

Štátna tajomníčka ešte v utorok informovala novinárov, že zo svojej funkcie odstúpi.

Situáciu okolo zaistených mobilných telefónov skúma aj predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková, ktorá si už vyžiadala informácie z prokuratúry.

„Je absolútne predčasné hovoriť o konkrétnych sankciách pre jednotlivcov, samozrejme treba spomenúť, že táto možnosť tu je. Ja však nedisponujem žiadnou overenou informáciou, čo sa vlastne stalo, mám informácie len z médií, a preto sa obraciam listom na generálnu prokuratúru so žiadosťou o súčinnosť a informácie potrebné pre rozhodovanie a výkon kompetencií tak súdnej rady, ako aj pre výkon mojej kompetencie,“ povedala na margo policajnej akcie Praženková.

Praženková v tomto roku navrhovala Jankovskú na ústavnú sudkyňu.

V súvislosti s Jankovskou bolo medializované aj jej údajné prepojenie na advokáta Radomíra Bžána, ktorý zastupoval Slovensko pri spore o vodné dielo v Gabčíkove.

Súdna rada SR v minulosti posudzovala aj etickú rovinu kontaktov Bžána na predsedu Krajského súdu v Bratislave Ľuboša Sádovského, pod ktorým bude Jankovská pôsobiť.