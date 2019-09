Harabin stiahol kandidatúru na predsedu Najvyššieho súdu

Nového šéfa Najvyššieho súdu bude Súdna rada voliť v pondelok.

5. sep 2019 o 12:10 (aktualizované 5. sep 2019 o 12:36) Peter Kováč

BRATISLAVA. Bývalý predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin sťahuje svoju opätovnú kandidatúru na tento post. Oznámil to vo štvrtok na tlačovej besede.

Spravil tak len štyri dni pred samotnou voľbou, keďže Súdna rada bude nového šéfa Najvyššieho súdu vyberať už v pondelok.

Stiahnutie kandidatúry odôvodňuje Harabin tým, že prezidentka Zuzana Čaputová vopred avizovala, že negarantuje automatické vymenovanie zvoleného kandidáta a chce jeho vhodnosť aj sama posúdiť.

"Vrcholná politická kasta sa snaží ukradnúť vlasť a zobrať si ju celú pre seba," tvrdí Harabin. Situáciu interpretuje tak, že v čele Najvyššieho súdu môže byť len človek, ktorý je po vôli politikom.

Čaputová pritom pri svojom vyjadrení Harabina nemenovala a neuviedla žiadne iné mená.

"Nebudem vymenovávať osoby, ktoré by mali sporný, či už profesijný, alebo osobnostný príbeh. To znamená, ktoré by v danej dobe neprispeli k dôveryhodnosti justície," povedala prezidentka v pondelok na Rádiu Expres.

Čaputová nemenovala

Pri možnosti, že by nevymenovala zvoleného kandidáta, chce prezidentka uplatniť princíp podobný tomu, ako keď exprezident Ivan Gašparovič nevymenoval Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora. Voľnejší výklad povinností hlavy štátu vtedy odobril Ústavný súd.

Či sa Harabin v jej slovách našiel, nechcel povedať.

"Svoje vyjadrenie som povedal. Nič nemienim meniť ani doplniť," reagoval Harabin.

Na prezidentku opakovane útočil a vytiahol jednu z tém antikampane počas prezidentských volieb o koncipientskej praxi.

To, ako v pondelok dopadne voľba šéfa Najvyššieho súdu, odhadnúť nechcel, keďže ju nepovažuje za slobodnú.

Do voľby sa okrem neho pôvodne prihlásili bývalá šéfka Ústavného súdu Ivetta Macejková, bývalá šéfka Súdnej rady Jana Bajánková a sudkyňa Soňa Mesiarkinová, ktorá je momentálne na stáži na Ústavnom súde.

O politickej budúcnosti nehovorí

Harabin, ktorý bol sám pôvodne Čaputovej súperom v prezidentských voľbách, sa vyjadrovať nechcel ani k svojej prípadnej politickej budúcnosti. Už dávnejšie pritom pripustil, že si vie predstaviť situáciu, v ktorej by bol lídrom niektorej volebnej kandidátky z kandidujúcich strán.

"Nechcem riadiť stranu. Viem si predstaviť, že by som bol lídrom kandidátky," vyhlásil ešte v júni.

Či je tento scenár po vzdaní sa kandidatúry pravdepodobnejší, zatiaľ povedať nechce.

"Urobím tlačovú konferenciu, kde sa vyjadrím," opakoval Harabin s tým, že verejnosť sa všetko dozvie včas.

Bývalý šéf Najvyššieho súdu je v súčasnosti radovým sudcom rovnakého súdu. Parlament medzičasom prijal zákon s prezývkou "lex Harabin" hovoriaci o tom, že ak by kandidoval do parlamentu, o talár príde.