Kočner sa pri eskorte môže pokúsiť o útek

BRATISLAVA. Policajní operatívci pracujú aj s informáciou, že sa Marian Kočner v pondelok pri prevoze na pojednávanie v kauze zmenky do Bratislavy pokúsi o útek.

Denníku SME to potvrdili zdroje blízke vyšetrovaniu.

Kočner je väznený v špeciálnom režime a nepreviezli ho autobusom spolu s inými väzňami, ako sa to bežne robí zvyčajne v utorok. Pojednávanie sa presunulo do Bratislavy po tom, ako vedenie Zboru väzenskej a justičnej stráže označilo Kočnerov presun do Pezinka za rizikový.

Prevoz budú sprevádzať prísnejšie bezpečnostné opatrenia, ale polícia ani justičná stráž, nechcú priblížiť aké. Už v minulosti napríklad dostal počas presunu nepriestrelnú vestu.

„Konkrétne informácie k prevozu osôb z bezpečnostných a taktických dôvodov polícia nezverejňuje,“ povedala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová.

Kočner je okrem obžaloby v kauze zmenky obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Šéf väzníc vysvetľoval Bödöra

O podozreniach z možného úteku hovorí aj poslanec opozičnej SaS Jozef Rajtár. Poukázal na to, že nie len vedenie justičnej stráže ale aj Kočner sa snažil, aby konanie prebiehalo v Bratislave a nie na Špecializovanom súde v Pezinku.

„Riaditeľstvo konalo v súlade s tým, čo chcel Marian Kočner. Riaditeľom zboru je Milan Ivan, ktorý nedávno robil pre firmu, ktorá je napojená na Norberta Bödöra,“ povedal v stredu Rajtár.

Norbert Bödör je syn šéfa nitrianskej SBS Bonul a podľa doterajších zistení polície Kočnera informoval o krokoch polície, v ktorej má známosti. Do mája tohto roku bol Bödör vo firme BI Invest, ktorú ovláda dvojica Milan Kreškóci a Peter Kuppé. Títo podnikatelia majú aj stavebnú firmu Inpek, kde bol Milan obchodným riaditeľom. Nejde teda o priame spojenie medzi Milanom a Bödörovcami.