Okrem vstupu zvierat do reštaurácií chceme aj ďalšie zmeny, hovorí ombudsmanka

Na jar iniciatíva podala aj hromadnú pripomienku k novele návštevného poriadku TANAP-u.

5. sep 2019 o 15:27 TASR

BRATISLAVA. Zvieracia ombudsmanka, útulky a organizácie ochrany zvierat vítajú, že vláda schválila zákon, ktorý má zrušiť plošný zákaz vstupu zvierat do reštauračných zariadení a umožniť im, aby si určili, či vstup so zvieraťom povolia.

Považujú to však len za prvý krok a počas jesene budú analyzovať legislatívu a pripravovať návrhy zaoberajúce sa témami vstupu zvierat do zdravotníckych zariadení či sociálnych zariadení pre seniorov a ľudí so špeciálnymi problémami, na detské ihriská a iné verejné priestranstvá.

Zvieratá v sociálnych zariadeniach

"Keď starého človeka s chatrným zdravím zoberiete zo známeho prostredia do sociálneho zariadenia, vezmete im aj ich zvieracieho spoločníka a prípadne ho dáte utratiť, tento človek to psychicky nezvládne a do pár mesiacov môže zomrieť," povedala vo štvrtok na tlačovej konferencii zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová.

Vo väčšine sociálnych a zdravotníckych zariadení je podľa nej zaužívané vedomie, že zvieratá nevpúšťajú dnu z hygienických dôvodov.

"Tento argument však neobstojí, pretože väčšina ochorení zvierat je neprenosná na človeka," tvrdí Stanová.

Informovanosť o tom je však zlá. Pri podávaní návrhov chce Stanová spolupracovať so záujmovými združeniami, Združením primátorov krajských miest K8, Úniou miest aj Združením miest a obcí Slovenska, ktoré zriaďujú dané zariadenia.

K téme by sa podľa nej mali vyjadriť aj lekári, fyzioterapeuti a ďalší odborníci, ktorí sa starajú o starých a chorých ľudí a vedia o pozitívnom vplyve zvierat na ich zdravotný stav.

Návštevný poriadok TANAP-u

"Zákazom vstupu zvierat na rôzne miesta démonizujeme a vytvárame strašiakov, ktorí neexistujú," myslí si Stanová.

Pre rodiny, ktoré majú domáce zviera, podľa nej môže byť veľmi problematické tráviť s ním voľný čas.

"Nemôžete ísť na ihrisko, do rôznych inštitúcií, ako sú múzeá a galérie ani do lesa, pretože vášmu psovi hrozí, že keď prejde nejakú hranicu, zastrelí ho poľovník," vymenúva Stanová.

Na jar iniciatíva Zvierací ombudsman podala aj hromadnú pripomienku k novele návštevného poriadku Tatranského národného parku (TANAP), ktorá zakazovala pohyb psov v TANAP-e.

Namiesto toho navrhla zvýšenie pokút za pohyb so zvieraťom, ktoré nie je uviazané na vôdzke. Pripomienku podpismi podporilo takmer 7000 ľudí.

Psy v pražskej ZOO

Vstup so spoločenským zvieraťom podľa Stanovej povolili napríklad v zoologickej záhrade v Prahe a neukázalo sa, že by psy nejakým spôsobom vyrušovali zvieratá v klietkach.

Zvieracia ombudsmanka pripomína, že otvorenú odbornú diskusiu treba viesť aj v otázke vstupu zvierať do nemocníc, ktorý je podľa nej napríklad v Spojených štátoch amerických úplne bežný.

Koniec zákazu vstupu zvierat do reštaurácií ešte musia schváliť poslanci v Národnej rade SR.

Podľa prieskumu Úradu verejného zdravotníctva s ním zatiaľ súhlasí 20 až 30 percent prevádzkovateľov stravovacích zariadení.

"Treba zdôrazniť, že je to naozaj voliteľná záležitosť a nikomu neprikazuje, aby zviera do prevádzky púšťal," hovorí Stanová na margo nízkej podpory zákona.